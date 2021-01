شاومي تكشف عن شاحن لاسلكي يعمل عن بعد أمتار

الشواحن اللاسلكية اليوم تحتاج وضع الجهاز على تماس مع قطعة الشحن، كانت هناك تجارب في المختبرات لتقديم شحن لاسلكي حقيقي، لكن شركة شاومي اليوم لديها شاحن Mi Air الذي يقدم ذلك عبر منتج فعلي يمكن شراءه قريباً.

بداية Mi Air ليس شاحن صغير تضعه بجانبك على الطاولة، إنه بحجم كبير لذا سيشغل حيزاً من الغرفة ويشحن هواتف المستخدمين المتواجدين فيها وباقي أجهزتهم بشكل متزامن وباستطاعة 5 واط.

يتألف الشاحن من 144 هوائي يستخدم تقنية الأمواج الميليمترية ويمكنه التعرف على موقع الهاتف الدقيق في الغرفة ويرسل له الشحنات الكهربائية حتى وإن تحرك من مكانه، طالما هو في المدى المدعوم.

في الشحن اللاسلكي المعروف حالياً يتم استخدام 14 هوائي استقبال لإشارة الموجات الميليمترية لتحويلها إلى طاقة كهربائية من خلال دارة مخصصة.

تدّعي شاومي أن وجود الأجسام بين الشاحن والهاتف لن يعيق عمله ويؤثر على كفاءة الشحن، وذلك مثل الإنارة والسماعات وأجهزة التلفاز وغيرها.

لم تكشف شاومي عن موعد إطلاق المنتج، ولا سعره الذي من المؤكد سيكون باهظاً ولن يشتريه الجميع نظراً لحجمه الكبير، حيث سيناسبه الاستخدام في أماكن معينة كالمطاعم والفنادق أكثر من المنازل العادية لاسيما التي ليس فيها مساحات كافية.

We're excited to bring you the remote charging technology – Mi Air Charge Technology! Charge multiple devices simultaneously while you're gaming, walking around or even when something's in the way, no strings attached. Another giant leap forward in wireless charging technology! pic.twitter.com/wEoB10wOQ2

