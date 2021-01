رسميًا لعبة Slay the Spire قادمة الشهر القادم على أندرويد

لأوّل مرة رأينا فيها لعبة Slay the Spire في عام 2017 وتحديدًا على أجهزة الحاسوب، وبعد عامين شقّت طريقها إلى أجهزة لوحات التحكم، ليأتي العام الماضي ويتم إتاحته على iOS، واليوم أعلن القائمون عنها وهم شركة Humble Games بأن لعبتهم Slay the Spire ستكون حاضرة على أندرويد الشهر القادم وتحديدًا يوم 3 فبراير، أي بعد أيام قليلة من الآن.

فيما يخص اللعبة، فهي إحدى ألعاب البطاقات، والتي تستخدمها لمحاربة الأعداء من خلال معارك RPG القائمة على الأدوار بهدف بناء سطح السفينة المثالي لضمان بقائك على قيد الحياة وكي تتمكن من شق طريقك إلى القمة.

Slay the Spire is arriving on Android on February 3rd! Which character will you ascend the Spire as first? #slaythespire pic.twitter.com/LCSVDAqkhB

— Humble Games (@PlayHumbleGames) January 27, 2021