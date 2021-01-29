جوجل تُقدّم دعما للترجمة بلا اتصال في عدستها على أندرويد

صراحةً، يُعدّ تطبيق عدسة جوجل “Lens” من أكثر تطبيقات الشركة فائدة، وخير دليل على ذلك، أنه تجاوز نصف مليار عملية تحميل، ناهيك عن مساعدته لنا في فهم ما يدور حولنا، والمساعدة في أداء الواجبات المنزلية ونسخ النص من الصور والمستندات وحتى إجراء عملية مسح ضوئي وأكثر من ذلك بكثير.

الآن، ولجعل عملية الترجمة اكثر ملائمة من أي وقتٍ مضى، أعلنت جوجل عن تقديم ميزة الترجمة بدون اتصال بالإنترنت، وذلك لمستخدمي Lens على أندرويد، وكما تتوقع، سيُطالبك التطبيق بتحميل حزم الترجمة، ومعظم هذه الحزم تزن حوالي 45 ميجابايت، ويمكنك الوصول إلى هذه الحزم بالانتقال إلى تبويب الترجمة الجديد في التطبيق.

أخيرًا، بمجرد تنزيل الحزمة أو حزم اللغات المطلوبة، كل ما عليك فعله هو توجيه الكاميرا المُصاحبة لعدسة جوجل، وستُلاحظ وجود تراكب يُمثّل الكلمة أو العبارات التي تم ترجمتها بوضع الأوفلاين.

تحميل تطبيق عدسة جوجل “Lens”.