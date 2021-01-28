مايكروسوفت تحقق 43.3 مليار دولار إيرادات في الربع المالي الثاني 2021

أعلنت شركة مايكروسوفت عن نتائجها المالية للربع الثاني من عامها المالي 2021 مع زيادة في إيراداتها بنسبة 17%؛ حيث بلغ إجمالي الإيرادات 43.3 مليار دولار أمريكي مع صافي ربح 15.5 مليار دولار أمريكي بارتفاع 33% عن نفس الفترة من العام الماضي.

الدخل التشغيلي للشركة ارتفع بنسبة 29% محققًا 17.9 مليار دولار كما بلغت الربحية المخفضة للسهم 2.03 دولار أمريكي بارتفاع 34% بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

وجاءت الزيادة في الإيرادات الإنتاجية والعمليات التجارية بنسبة 13 % بإجمالي 13 مليار دولار أمريكي في ظل ارتفاع إيرادات المنتجات التجارية والخدمات السحابية بنسبة 11%.

فيما بلغت إيرادات الحوسبة الذكية 14.6 مليار دولار أمريكي بارتفاع 23% حيث شهدت جميع أقسامها نموًا ملحوظًا كان أكبرها في خدمة Azure التي بلغت نسبة نموها 50%.

على صعيد إيرادات الشركة من المنتجات فقد ارتفعت بنسبة 10%؛ وزادت العائدت من المحتوى والخدمات المخصصة لأجهزة إكس بوكس بنسبة 40% كما ارتفعت إيرادات أجهزة Surface بنسبة 2%.

وتأتي نتائج مايكروسوفت الجيدة في ظل إستفادة الشركات التقنية بشكل عام من أزمة كورونا في تحقيق المزيد من الأرباح؛ كون النظام العام الجديد وأحد طرائق التعامل مع الجائحة هو الحجر المنزلي الذي أدى إلى توجه كامل للعمل والدراسة من المنزل خلال فترة ليست بالقصيرة مع ارتفاع الطلب على الأجهزة والخدمات اللازمة لذلك.

المصدر

Microsoft