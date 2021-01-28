رسال تتيح للشركات شراء بطاقات هدايا أمازون والتسوق عبر متجر Amazon.sa

أعلنت رسال ، المنصة المتخصصة بالهدايا وحلول الإهداء في المنطقة، عن تعاون جديد من شركة أمازون سيضيف معه بطاقات هدايا متجر أمازون السعودية (Amazon.sa) إلى قائمة خياراتها على منصة هدايا ومكافآت الشركات التابعة لها “Glee”.

وبحديثه عن هذا التعاون، علق السيد حاتم كاملي، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة رسال، بقوله: “تأتي هذه الاتفاقية الجديدة مع متجر Amazon.sa ضمن سياق خططنا التوسعية في رسال، والتي تهدف إلى التعاون مع أهم المزودين والشركات الكبرى ضمن مختلف القطاعات لتقديم أفضل تجربة لعملاء رسال خصوصاً من الجهات الحكومية والشركات.”

وأضاف الكاملي: “تمت هذه الخطوة عبر الربط التقني المباشر بين الشركتين لتوفير هذه الخدمة بشكل متكامل، وكلنا ثقة أنها ستلبي الطلب المتزايد على بطاقات الهدايا وتعزز من مكانة رسال في العالم الرقمي”.

من جهته، قال رونالدو مشحور، نائب رئيس شركة أمازون في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: “يسرنا إطلاق بطاقات هدايا متجر Amazon.sa على منصة هدايا الشركات Glee التابعة لرسال. ويمكن استخدام البطاقات كهدية مثالية في المناسبات الخاصة، مثل العيد أو شهر رمضان المبارك، أو حتى المناسبات الخاصة، ويمكن أيضاً أن تمثل خياراً للتسوق عبر الإنترنت من ملايين المنتجات المحلية والعالمية مع خدمة التوصيل حتى باب المنزل. ونحن واثقون من أن الموظفين و العملاء الذين سيتلقون بطاقات هدايا أمازون سيكونون سعداء بالخيارات الواسعة للتسوق في مختلف الفئات على متجر Amazon.sa”.

يُشار أن رسال تأسست عام 2016، وتعمل بالوقت الحالي في المملكة العربية السعودية، البحرين، والكويت. وتتيح المنصة مئات الخيارات لتقديم الهدايا، إلى جانب العديد من الخدمات الرقمية للأفراد والشركات، كما تتعاون مع أهم مزودي الخدمات في مختلف القطاعات.

وكشفت المنصة سابقًا عن تحقيق نمو هام خلال عام 2020 تجاوز 1500% مقارنة بالعام السابق، كما سجلت زيادة في عدد العملاء بنسبة 900%.