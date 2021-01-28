خرائط جوجل ستعرض لك قريبًا مواقع لقاح كوفيد 19 “كورونا”

منذ عام وأكثر كان الظهور الأوّل للإصابات بفيروس كورونا “كوفيد 19″، ومنذ بدء الأخبار المتداولة عن صنع لقاحه، أصبح هناك بصيص أمل، وهذا أنتج عمليات بحث عن اللقاحات بمقدار خمس أضعاف، الآن ووفقًا لشركة جوجل ، فستبدأ بإظهار مواقع التطعيم القريبة منك من على خدمتيها الخرائط والبحث.

في غضون ذلك، أشارت جوجل بأن هذا الدعم سيظهر مبدئيًا في كلٍ من أريزونا ولويزيانا وميسيسيبي وتكساس وقريبًا المزيد من البلدان والولايات، أما فيما يتعلق بهذه الإضافة، فسوف يتم عرض معلومات مثل ما إذا كنت ستحتاج إلى موعد أو إحالة للحصول على اللقاح، أو إذا كان اللقاح مقصورًا على مجموعات سكانية معينة، أو إذا كان اللقاح متاحًا في موقع قيادتك.

أخيرًا، أشارت جوجل بأنها ستفتح مكاتب كمواقف السيارات ومبانٍ مختارة لتوزيع اللقاحات، على أن يتم البدء بهذا الشيء في المدن التالية ” لوس أنجلوس وسان فرانسيسكو وكيركلاند في واشنطن ونيويورك” وستصل مواقع أخرى في وقت لاحق.

المصدر:

جوجل.