تيليجرام يدعم استيراد محادثات ووسائط واتساب

في شهر يناير الحالي لوحده، انضم أكثر من 100 مليون مستخدم إلى خدمة التراسل تيليجرام “Telegram”، والسبب وراء هذه القفزة النوعية، هو إعلان شركة واتساب عن سياسة خصوصيتها الجديدة التي ستُشاركها مع فيس بوك، الآن ولتسهيل الأمور على المستخدمين، أصبح تيليجرام يدعم استيراد محادثات واتساب الحالية.

من جهته، وصول هذا التحديث بالأمس لمستخدمي نظام تشغيل iOS، واليوم أصبح متاح ورسميًا لحملة نظام تشغيل أندرويد، وتحديدًا من على إصدار تيليجرام 7.4، فيما يخص هذه الإضافة الجديدة، يعني ذلك عدم فقد محادثاتك السابقة في واتساب إذا كنت تريد التبديل إلى تيليجرام، ولا يتوقف الأمر عند النصوص، بل أن الوسائط والمستندات والمحادثات الجماعية تدخل المعادلة.

أما فيما يتعلق بكيفية الاستخدام، فكل ما عليك فعله هو فتح المحادثة التي ترغب في استيرادها إلى تيليجرام، والضغط على “ثلاث نقاط فوق بعض” ووصولًا إلى “المزيد” متبوعًا بذلك إلى خيار “تصدير”، ومن هناك اختر تيليجرام من قائمة المشاركة، والجدير بالذكر، أنك تستطيع أيضًا استيراد محفوظات الدردشة من تطبيقات مثل Line و KakaoTalk.

أخيرًا وكما أشرنا، هذه الإضافة متاحة في أحدث إصدار من تطبيق تيليجرام سواء على نظام أندرويد أو على نظام iOS، وبنظرنا هي خطوة في الاتجاه الصحيح، حيث أن رقم 100 مليون مستخدم جديد وبشهر واحد يكون رقمًا إعجازيًا ويستحق المزيد من بذل الجهد.

المصدر:

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