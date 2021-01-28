تقويم دي كيوب الرقمي يجمع معظم الأحداث والمناسبات العالمية في مكان واحد

يحتاج الإنسان للتذكير في بعض الأحيان بمواعيد المناسبات خاصة إذا كانت مهمة ويتوجب عليه الاستعداد لها، لكن يُعد تجميع جميع تواريخ المناسبات العامة صعبًا، إلا أن التقويم على الهواتف الذكية يساعد قليلًا في ذلك مع إمكانية تعيين جميع التواريخ ومزامنتها، حتى انتشرت تقويمات جاهزة لبعض المناسبات يمكن تثبيتها للبقاء على إطلاع حولها، وحديثًا انطلق تقويم دي كيوب الرقمي المميز والشامل.

فبينما نشاهد بين الحين والأخر بعض التغريدات على تويتر أو النشاطات على انستجرام وفيس بوك تتحدث عن يوم كذا أو كذا لنتفاجأ بأن هناك احتفالات سنوية بأشياء لا تخطر على البال والخاطر في الكثير من الأحيان، يجمع تقويم دي كيوب جميع هذه المناسبات والأحداث العالمية في مكان واحد، بجانب الأحداث المحلية بطبيعة الحال.

ويجمع التقويم الجديد أغلب الأيام المحلية والعالمية في مجالات مثل الصحة، الفن، الطعام، الدين، الترفيه، الرياضة، الطبيعة، وغيرها.

فبين يوم البانكيك بالتوت الأزرق، إلى يوم الكرز المغطى للشكولاتة، وحتى يوم لعبة التريفيا، أو يوم الكهرباء الساكنة، ويوم تقدير النباتات المنزلية، وغيرها. سنجد تقويم دي كيوب يقدم جميع هذه الأيام في مكان واحد وبشكل مجاني.

ويتيح التقويم كذلك إمكانية مشاركة لأحداث والفعاليات مع الأصدقاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة مثل تويتر، فيس بوك، وانستجرام.

يمكن تحميل التقويم وتثبيته مجانًا من خلال هذا الرابط، كما يمكن تصفح الأيام وتواريخ الأحداث العالمية على الموقع نفسه للبقاء على إطلاع بما يحتفي به العالم كل يوم في أنحاءه المتفرقة.