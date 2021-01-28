أحدث إصدار من متصفح فايرفوكس يتصدى لملفات تعريف الارتباط الفائقة

عندما أعلنت موزيلا عن إصدار فايرفوكس 85 “Firefox 85” وهو بالمناسبة الأحدث، لم يكن هناك سوى إضافة واحدة مهمة، وهي جعل الوظائف الإضافية قابلة للتثبيت مباشرة من Add Mozilla، ولكن اتضح أن هناك ما هو أهم، ويتمثّل في اتخاذ المتصفّح الآن إجراءات صارمة ضد ملفات تعريف الارتباط الفائقة التي تتهرب من تقنيات مكافحة التتبع العادية.

ويتم ذلك عبر آلية وضّحتها موزيلا لنا، وذلك من خلال قيام المتصفح بتقسيم اتصالات الشبكة وذاكرة التخزين المؤقت بواسطة كل موقع ويب فردي تمت زيارته، وفي الماضي كان فايرفوكس يشارك بعض الموارد عبر مواقع الويب لتقليل النفقات العامة.

بنفس الوقت، تعهدت موزيلا بعدم شعور المستخدم بأي فرق في وقت التحميل وأشارت قائلةً “تُظهر مقاييسنا تأثيرًا متواضعًا للغاية على وقت تحميل الصفحة بين 0.09٪ و 0.75٪ زيادة عند النسبة المئوية 80 وما دونها، والحد الأقصى زيادة قدرها 1.32٪ للشريحة المئوية 85 “.

أخيرًا، بمجرد قيامك بتثبيت تحديث فايرفوكس 85 على سطح المكتب وهاتفك، فسوف يتم العمل بهذه الآلية تلقائيًا وبدون أي تدخلك، وبغض النظر عن مستوى حماية التتبع المُختار من جانبك.

المصدر:

موزيلا.