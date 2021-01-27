AMD تحقق أكثر من 9 مليار دولار إيرادات في 2020

أعلنت شركة AMD عن نتائجها المالية لعام 2020 موضحة إيراداتها وأرباحها للربع الرابع والعام كاملًا؛ بتحقيق مبيعات ممتازة في قطاع المعالجات المركزية والبطاقات الرسومية وقطاع الحوسبة.

وحسب التقرير المالي فقد حققت الشركة إيرادات خلال العام بلغت 9.76 مليار دولار أمريكي بارتفاع بنسبة 45% عن العام السابق 2019 الذي بلغت فيه الإيرادات 6.7 مليار دولار أمريكي.

وجاءت أرباح الشركة خلال 2020 بإجمالي 2.49 مليار دولار أمريكي بينما بلغت العام الماضي 341 مليون دولار؛ أي ارتفعت بنسبة عالية تجاوزت 630%.

أما بالنسبة للربع الرابع من العام 2020 فقد جاءت الإيرادات مع ارتفاع بنسبة 53% بالمقارنة مع نفس الفترة من العام السابق وبلغت 3.2 مليار دولار أمريكي؛ وكان صافي الربع خلال الربع 1.78 مليار دولار بارتفاع بنسبة تجازوت 948% بالمقارنة مع 2019 الذي بلغت فيه الأرباح 170 مليون دولار.

ويرجع الفضل في ارتفاع إيرادات الشركة خلال الربع الأخير إلى قطاع الحوسبة والمعالجات الرسومية حيث شكلت أكثر من نصف الإيرادات بارتفاع بلغ 18% بمعدل ربع سنوي وسنوي.

وحسب ما وضحت الشركة فإن أرقام التقرير أعلاه تشمل قيمة ضريبة الدخل للربع الرابع من العام والبالغة 1.30 مليار دولار لحين صدور التقرير.

ويأتي أداء العام المالي الجيد لشركة AMD في ظل دخولها القوي في قطاع ومكونات الحواسيب ووحدات الألعاب برقاقاتها ومعالجاتها الرسومية التي تنافس معالجات إنفيديا وكذلك معالجاتها المركزية المخصصة للحواسيب وقربها من تحدي إنتل في سوق الحواسيب المحمولة.

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