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10 تطبيقات أندرويد و 6 ألعاب متاحة مجّانًا ولفترة محدودة
في إطار متابعتنا لكل ما هو مهم ومفيد لكم، معنا لهذا اليوم باقة أخرى وجديدة من تطبيقات وألعاب أندرويد المدفوعة والمتاحة للتحميل مجّانًا ولفترة زمنية محدودة، ومن المعروف للجميع، أن جُلّ التطبيقات والألعاب المدفوعة تستحق التحميل، لذا وكي لا نُطيل أكثر بالحديث، إليكم القائمة ( 10 تطبيقات و 6 ألعاب أندرويد ).
10 تطبيقات
- ProShot : السعر الحقيقي 4.99$، مجاني لمدة 2 يوم.
- Luzicon Icon Pack for Nova/Apex/Evie/ADW launcher : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 4 يوم.
- Black & White HD -Icon Pack : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 5 يوم.
- Color lines – Icon Pack : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 5 يوم.
- Glass HD – Icon Pack : السعر الحقيقي 1.49$، مجاني لمدة 5 يوم.
- Color Metal – Icon Pack : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 6 يوم.
- OS Round – Icon Pack : السعر الحقيقي 1.49$، مجاني لمدة 6 يوم.
- Salpicons – Icon Pack : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 6 يوم.
- WhatsArt – Icon Pack : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 6 يوم.
- Win Metal – Icon Pack : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 6 يوم.
6 ألعاب
- Crazy Halloween Puzzle : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 5 يوم.
- Hero Evolution2 : SP : السعر الحقيقي 2.49$، مجاني لمدة 5 يوم.
- Hop Dash : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 6 يوم.
- Superhero Robot Premium: Hero Fight – Offline RPG : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 6 يوم.
- Hero Evolution : SP : السعر الحقيقي 1.49$، مجاني لمدة 7 يوم.
- Marble hit 3D – Pool ball hyper casual game : السعر الحقيقي 1.49$، مجاني لمدة 7 يوم.