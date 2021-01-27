سبوتيفاي تطلق ميزة Spotify Charts في المملكة العربية السعودية

أعلنت سبوتيفاي عن إطلاق ميزة Spotify Charts في المملكة العربية السعودية. حيث تتيح الميزة للمعجبين والفنانين على حد سواء مشاركة أجمل اللحظات الموسيقية والاستمتاع بها بشكل أفضل، بالإضافة للاطلاع على أحدث المستجدات في عالم الموسيقى عالميًا ومحليًا.

وستصل الميزة الجديدة من سبوتيفاي إلى عدد من الدول العربية الأخرى؛ حيث ستتوفر في الإمارات ومصر والمغرب.

تقول سبوتيفاي: “أصبحنا اليوم أضخم خدمة لبث الموسيقى عالميًا، حيث وصل عدد جمهورنا إلى أكثر من 320 مليون من عشاق الموسيقى، بما فيهم 144 مليون مستخدم مسجل، في 92 سوق حول العالم”.

ستوفر ميزة Spotify Charts: