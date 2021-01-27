خدمة Xbox Game Pass تحصل على مليون مشترك جديد شهرياً

تواصل خدمة مايكروسوفت للألعاب السحابية عبر إكس بوكس Xbox Game Pass بالنمو الجيد حيث تحصل على مليون مشترك جديد شهرياً ما رفع عدد مشتركيها إلى 18 مليون مشترك بنمو ثلاثة ملايين منذ أواخر سبتمبر.

تقدم Xbox Game Pass إمكانية اللعب بأكثر من مئة لعبة إكس بوكس بدون الحاجة لتنزيلها وشراءها وذلك عبر الاشتراك الشهري بنحو 10 دلوارات فقط.

هذا النمو هو نتيجة طبيعية لاستثمارات مايكروسوفت في المستقبل، حتى أن خدمة شبكة اللعب Xbox Live لديها أكثر من 100 مليون مستخدم نشط شهرياً، كل هذا النجاح يتزامن مع إطلاق أحدث أجهزة مايكروسوفت إكس بوكس بنسختيه Series S و Series X

وساعد على هذا النمو استحواذات مايكروسوفت الهامة في قطاع الألعاب، حيث استحوذت على شركة ZeniMax Media صاحبة لعبة Doom و Bethesda صاحبة لعبة Fallout وهذه أهم الصفقات التي دفعت المزيد من المستخدمين للاشتراك Xbox Game Pass للعب السحابي.

كذلك أعلنت مايكروسوفت عن حزمة عروض ترويجية للمشتركين الجدد مثل الحصول على شهر مجاني بخدمة البث المرئي ديزني بلس.

يذكر أن قطاع الألعاب لدى مايكروسوفت حقق للشركة عائدات ربعية بنحو 5 مليار دولار مدفوعة بمبيعات إكس بوكس.

المصدر:

DualShockers