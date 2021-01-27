جوجل تُنهي الدعم لتطبيقها Tilt Brush وتجعله كمشروع مفتوح المصدر

Tilt Brush أحد أكثر تطبيقات الواقع الافتراضي VR اهتمامًا خلال السنوات القليلة الماضية، وقد أعلنت عنه جوجل في شهر أبريل من عام 2016 ليكون متاح حصرًا على HTC Vive VR ليشق طريقه بعد ذلك لنظارات الواقع الافتراضي الأخرى مثل “Oculus Rift و Windows Mixed Reality و PlayStation VR”.

وخلال هذه السنوات، تمتع التطبيق بدعم دوري غير منقطع، ولكن هناك قرار الآن من جوجل أفضى عن وقف الدعم نهائيًا، وبنفس الوقت، أتاحت فرصة لزيادة نجاحه، وهو جعله مشروع مفتوح المصدر.

من جانبه، لم تُقدّم الشركة أي تفسير حول قرارها هذا، لكنها بذلت جهدًا لشرح كيف سيتمكن المجتمع من الاستمرار في استخدام التطبيق وتطويره، حيث أصبح كود Tilt Brush متاحًا الآن على Github، مع إزالة بعض الأشياء بسبب قيود الترخيص.

أخيرًا، فيما يخص مهمة التطبيق، فهي متمثّلة في إنشاء فن ثلاثي أبعاد مبهر للغاية في بيئة افتراضية، ومن الجدير بالذكر أيضًا أن تطبيق Tilt Brush سيظل متاحًا في المتاجر الرقمية لمن يرغبون في شرائه، في الختام، لا يُعدّ هذا المشروع أوّل مشروع VR تستغني عنه جوجل، حيث في سابق المواعيد تخّلت عن Daydream VR و Expeditions و Carboard.

المصدر:

جوجل.