أكثر من 4 ملايين شخص شاهدوا بث المحتوى العربي على تويتش

أعلنت تويتش عن إحصائيات المشاهدة على منصتها للعام المنصرم 2020، والذي شهد رقمًا قياسيًا لعدد مشاهدي بث الألعاب للمحتوى العربي في سنة واحدة في دول مجلس التعاون الخليجي.

وأشارت الاحصائيات إلى أن هناك 4.4 مليون شخص شاهدوا آلاف القنوات في كل من السعودية، الإمارات، والبحرين، وعُمان.

وقد وصلت أعداد المشاهدات إلى 556,391 وخاصة مع بقاء الملايين في بيوتهم بسبب ما فرضته جائحة كورونا على المنطقة والعالم.

وشهدت تويتش تسجيل أكثر من 252,850 بثًا خلال السنة من مختلف دول المنطقة، حيث تتيح المنصة للمستخدمين بث ألعابهم.

وتشير المنصة إلى أنشهر مارس شهد زيادة عدد البثوث باللغة العربية بنسبة 95.3% على أساس سنوي، و36.9% بالمقارنة عن الشهر الذي قبله، بينما بلغت الزيادة السنوية في أبريل 109.9%. لكن رغم الانخفاض الطبيعي في عدد المشاهدين مع رفع بعض الاجراءات الاحترازية في الأشهر الماضية، إلا أن زيادة أخرى جاءت فيما بعد مع زيادة عدد المعجبين بمقدار 436,291 في شهر نوفمبر و 572,143 في شهر ديسمبر.

وتشير هذه الأرقام للاهتمام الكبير الذي يوليه الجمهور في المنطقة العربية وخاصة دول مجلس التعاون الخليجي تجاه قطاع الألعاب، حيث تتمتع منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بأكثر التجمعات نشاطًا في حقل الألعاب وبجمهور للعالم الافتراضي هو الأسرع على مستوى العالم بنمو يبلغ 25% على أساس سنوي وفقًا لما نشرته تويتش في بيانها.