تويتر تستحوذ على الشركة المتخصصة في النشرات البريدية Revue

أعلنت تويتر اليوم عن استحواذها على شركة Revue ، وهي شركة هولندية متخصصة في تمكين الجمهور من إنشاء النشرات الإخبارية البريدية وتحقيق الدخل منها.

تُعد تويتر رائدة التدوين المصغر في العالم، لكن طريقة عمل منصتها مختلفة تمامًا عن النشرات البريدية والتي على ما يبدو تستعد للتركيز عليها في المستقبل، حيث أشارت الشركة في مدونتها إلى أنها تهدف إلى خدمة الكتاب والناشرين بشكل أفضل بجانب التغريدات العادية.

وأوضحت الشركة أنها تسعى لتمكن الكتاب والناشرين من الوصول إلى جمهورهم ومشتركيهم بشكل أسهل وأوسع من خلال النشرات البريدية.

تقول تويتر أن Revue ستستمر كشركة منفصلة بذاتها، كما ستتيح الخدمة الاحترافية منها بشكل مجاني بعد الاستحواذ.

لكن لاحقًا ربما ستتيح لمتابعي الكتاب والناشرين إمكانية الاشتراك بنشراتهم البريدية عبر المنصة مباشرة للحصول على محتوى متخصص أكثر وأشمل.

يُشار أن تويتر لم تكشف عن قيمة الاستحواذ، لكن Revue سبق لها الحصول على استثمارات سابقة قدرها 400 ألف دولار.

المصدر:

Twitter