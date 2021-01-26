تطبيق Bitwarden يأتي بخيار منح الآخرين وصولًا طارئًا لكلمات مرورك

لأنه مفتوح المصدر وقادم بأدوات قوية محافظة لخصوصية وأمان المستخدمين، فقد اكتسب تطبيق Bitwarden شعبية كبيرة بين المستخدمين، والآن هناك ميزة إضافة تمنح مستخدميه راحة البال وخاصةً في حالات الطوارئ، وتتمثّل هذه الميزة في دعمه لوصول أحدهم “موثوق” إلى كلمات مرورك.

ومع ذلك، يجب أن تعلم بأن هذه الميزة متاحة فقط للمشتركين بالخطة السنوية للخدمة، والتي تُقدّر بسعر 10 دولارات، فإذا كنت أحد هؤلاء، فيمكنك الآن تحديد جهات اتصال معينة يمكنها طلب الوصول لكلمات مرورك وذلك على سبيل المثال بغرض المساعدة إذا لم تتمكن من الحصول على كلمات مرورك بنفسك.

بنفس الوقت، لن تعمل هذه الميزة إلّا في حالة كان الشخص الثقة “الطرف الآخر” يستخدم تطبيق Bitwarden ، وبغض النظر إن كان يعمل على النسخة المجانية أو مشترك بإحدى الخطط المدفوعة.

على كلٍ، بمجرد إعداد جهة اتصال للطوارئ، ستتمكّن هذه الجهة من طلب الوصول عبر مخزن الويب Bitwarden، وتتم الموافقة على الطلب تلقائيًا بعد فترة زمنية يمكنك تحديدها مسبقًا، مع تلقي إشعارًا بالبريد الإلكتروني يسمح برفض الطلب أو الموافقة عليه يدويًا.

أخيرًا، أشار القائمون على خدمة Bitwarden بأن إمكانية الوصول هذه تستخدم مفتاح مُشفّر يسمح للمستخدمين بمنح إذن جهة اتصال موثوق بها في حالات الطوارئ للوصول إلى بيانات Vault في بيئة Zero Knowledge / Zero Trust، وتكون مدّة الإذن 5 أيام كحد أقصى.

المصدر:

Bitwarden