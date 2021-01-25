هواوي تبحث الخروج من سوق الهواتف الذكية الرائدة وبيع علامتي Mate و P

كشفت رويترز أن شركة هواوي تجري محادثات لبيع العلامتين التجاريتين لأشهر سلاسل هواتفها الذكية Mate الكبيرة و P الرائدة ما يمثل خروجاً من المنافسة في الهواتف الذكية كونها ستكون قد فقدت أهم سلاسلها بعد أن باعت علامة هونر.

الطرف الآخر من الطاولة يجلس عليه تحالف مدعوم من قبل حكومة شنغهاي والذي أمضى الأشهر الأخيرة في المفاوضات مع هواوي ولم يصل الطرفين بعد لإتفاق نهائي بشأن الصفقة.

لدى هواوي أمل بالتخلص من الآثار السلبية للحظر الأمريكي وذلك بالاعتماد على شركات صينية لتزويدها بالمكونات اللازمة لهواتفها الذكية بدلاً من مثيلاتها الأمريكية وذلك حتى تتمكن من التصنيع والبيع عالمياً لاسيما في الولايات المتحدة التي تعتبر أحد أهم الأسواق الدولية.

تأتي نحو 40% من مبيعات هواوي الإجمالية من الهواتف الذكية من علامتي Mate و P التي حققت لها خلال عام واحد نحو 40 مليار دولار من الإيرادات الإجمالية.

ويبدو أن الشركة ترى أن إدارة الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن لن ترفع الحظر عنها وسيبقى وضعها كما هو.

المصدر:

Reuters