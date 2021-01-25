دليلك إلى أفضل السماعات اللاسلكية

في العقد الماضي، قطعت سماعات الرأس اللاسلكية شوطًا طويلًا في مجال التكنولوجيا، والثورة اللاسلكية تعني المزيد من الأدوات التي تدعم ميزة بلوتوث المتقدمة، ومما يعني عمر أطول للبطارية وأداء صوتي أفضل، ويوصي الكثير من خبراء الأجهزة الإلكترونية بسماعات الرأس السلكية، خصوصًا لأولئك الذين يعطون الأولوية لجودة الصوت. واليوم أصبحت سماعات الرأس اللاسلكية هي المثالي للاستماع إلى الموسيقى.

الأسواق وحتى المتاجر الإلكترونية مليئة بالسماعات اللاسلكية، لذا قبل شراء واحدة، يجب عليك تحديد نوع السماعة المطلوبة، مميزاتها مثل تقليل الضوضاء، والعلامة التجارية المفضلة لديك، لذا هنا نتعرض أفضل السماعات اللاسلكية وأكثرها جودة.

أنواع السماعات اللاسلكية

تنقسم سماعات الرأس اللاسلكية بشكل أساسي إلى ثلاث فئات:

سماعات أذن لاسلكية : مثل AirPods و AirPods Pro

سماعات رأس لاسلكية كاملة الحجم لإلغاء الضوضاء : مثل سماعات سوني

جميع سماعات الرأس اللاسلكية الرخيصة : وهي التي تهيمن على متجر أمازون وتعتبر الأكثر مبيعًا، لأن العديد من المستهلكين ينتهي بهم الأمر باستخدام سماعات رأس سلكية رخيصة السعر، بسبب أنهم لا يمكنهم تحمل تكلفة طرز أكثر تقدمًا، حيث يبحث هؤلاء الأشخاص عن سماعة رأس لاسلكية رخيصة توفر جودة صوت جيدة بسعر أقل.

أفضل السماعات اللاسلكية

سماعات الأذن

Sennheiser Momentum True Wireless 2

تم البيع الرسمي لسماعات Momentum True Wireless 2 في أبريل ، وتعتبر من السماعات غير الرخيصة، حيث يبلغ سعرها 300 دولارًا، وتعتبر هذه السماعات أكثر شيوعًا من الإصدار الأصلي منها، فهي أصغر وأكثر راحة، وعازلة للضوضاء، وعمر بطاريتها طويل حتى 7 ساعات.

وتتوفر بلونين الأسود الأبيض وتوفر جودة صوت فائقة بشكل ملحوظ، وهذا يجعلها أفضل سماعات أذن لاسلكية في السوق اليوم وقد فازت بجائزة CNET. تستخدم هذه الأجهزة بلوتوث 5.1 التي تدعم نظام الترميز AAC و AptX (للأجهزة التي تتضمن AptX ، مثل هواتف سامسونج جالكسي الذكية).

سماعة آبل AirPods Pro

و هي زوجًا من سماعات الأذن اللاسلكية التي تعمل على تقليل الضوضاء. ويرجع ذلك أساسًا إلى التصميم الممتاز والملاءم وتحسين أداء الصوت وتقليل الضوضاء بشكل فعال، حيث أنها خيار رائع عندما تريد الاتصال أو الاستماع إلى الموسيقى أثناء التمرين.

لكنها باهظة الثمن بسعر 250 دولارًا ، ولكن إذا قمت باستخدامها كثيرًا قد تصبح البطارية ضعيفة، حيث أنها ستتحلل بمرور الوقت، يجب عليك شراء زوج من البطاريات الجديدة في غضون 18-24 شهرًا. لا يمكن مقارنة جودة صوت AirPods Pro بأفضل سماعات لاسلكية لإلغاء الضوضاء، ولكن تجربة المستخدم غير المسبوقة والراحة تجعلها خيارًا موثوقًا للغاية.

تعمل شريحة Apple H1 على تشغيل السماعة بأكملها، مما يضمن أداءً لاسلكيًا مثاليًا وإقرانًا فائق السرعة و عمر بطارية جيد أيضًا، حيث يمكن أن توفر سماعات الأذن 5 ساعات من الاستخدام المتواصل. ويمكن أن يوفر صندوق الشحن المرفق 19 ساعة من الاستخدام.

سماعة سامسونج Galaxy Buds Live

تم تصميم سماعة سامسونج Galaxy Buds Live على شكل حبة الفول، لكنها قد تكون أكثر سماعات الأذن اللاسلكية الجديدة ابتكارًا لهذا العام ، تماماً مثل سماعات آيربودز من آبل، فهي تتمتع بتصميم مريح جدًا لارتدائها وتناسب الأذن بجميع أحجامها وأشكالها بشكل لائق.

كما أنها توفر صوتًا جيدًا، ويمكن استخدامه كسماعة رأس للمكالمات، ولها تأثير جيد في تقليل الضوضاء في الخلفية، وحتى في بيئة صاخبة، يمكن للمتصل سماع صوتك بوضوح.

على الرغم من أنها تتمتع بتقليل للضوضاء، إلا أنها أخف من سماعات الأذن التي تعمل على تقليل الضوضاء، أي بمعنى آخر، تم شراؤها بسبب تصميمها وصوتها، وليس بسبب وظيفة إلغاء الضوضاء.

سماعة سامسونج Galaxy Buds Plus

تشبه سماعة سامسونج Buds Plus بشكل أساسي سماعات Galaxy Buds الأصلية، ولكن عمر بطاريتها 11 ساعة، كما أنها مجهزة بمحركات مزدوجة لتوفير صوت أفضل، وفي كل من سماعات الأذن يوجد ميكروفون في للمساعدة على تقليل الضوضاء أثناء المكالمات. جودة الصوت جيدة وسلسة، والجهير واضح. الصوت أغنى و أعمق من سماعات Galaxy Buds الأصلية.

وراء التسجيل شركة الصوت النمساوية الشهيرة AKG، التي استحوذت عليها سامسونج بعد الاستحواذ على Harman.

على الرغم من أن AKG قامت أيضًا “بتعديل” السماعات الأصلية، حيث استخدموا بلوتوث 5.0 ودعموها بتقنية AAC ونظام ترميز سامسونج القابل للتطوير.

سماعة جوجل Pixel Buds 2

تعد Pixel Buds 2 من جوجل منافسًا قويًا بين سماعات الأذن اللاسلكية المتميزة، خاصة على هواتف أندرويد. تحتوي السماعة على مساعد جوجل الصوتي لاستعمالها بدون استخدام اليدين، والتي يمكن أن توفر لك اتصالًا لاسلكيًا مريحًا وجودة عالية مريحة وآمنة وممتازة. بالإضافة إلى ذلك، فهي مناسبة جدًا لإجراء المكالمات، ويمكن التحكم بها عن طريق اللمس فقط .

عمر البطارية يبلغ خمس ساعات، ويمكن أن يوفر لك صندوق الشحن اللاسلكي المصمم بشكل رائع 19 ساعة إضافية مع تقنية الشحن السريع. كما تقدم Pixel Buds 2 أربعة خيارات للألوان، وهي الأبيض والأسود والأخضر الفاتح والبرتقالي.

وتستخدم سماعة الأذن اللاسلكية تقنية بلوتوث 5.0 التي تدعم نظام ترميز AAC ولكنها لا تدعم aptX .

سماعات الرأس

سماعة سوني WH-1000XM3

من شركة سوني هي الجيل الثالث من سماعات سوني اللاسلكية الممتازة المانعة للضوضاء، فازت بجائزة CNET، ويمكن القول أنها أفضل طراز لإلغاء الضوضاء.

زاد أداء المنتج بنسبة 15٪ -20٪ عن الإصدارات السابقة، كما تم تحسين أداء الصوت وتأثيرات إلغاء الضوضاء بشكل ملحوظ، وتم تحقيق اقتران متعدد النقاط عبر البلوتوث، أي أنه يمكنك إقران جهازين مثل أجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية مع سماعة الرأس في نفس الوقت، وميكروفون محسن لتوصيل الصوت.

Anker Soundcore Life Q20

معظم الأشخاص لا يحبون إقتناء السماعات اللاسلكية الرخيصة، لكن سماعات Anker Soundcore Life Q20 Hybrid Active التي تعمل على إلغاء الضوضاء هي استثناء. حيث يبلغ سعره العادي 60 دولارًا، يعتبر سعر رخيص نسيبيًا، لكن يمكن أن يباع عادةً بأقل من 10 دولارات.

مظهر Life Q20 يبدو جيدًا جدًا، كما أن له وضوح كبير في الصوت وبجودة عالية، كما أنها مريحة جدًا عند إرتدائها، وتأثير إلغاء الضوضاء فيها جيد جدًا، ويمكن إجراء المكالمات من خلالها ، وعمر البطارية يصل إلى 40 ساعة.

Sony WH-1000XM4

قد يكون وصول سماعات الرأس اللاسلكية المانعة للتشويش من سوني WH-1000XM4 أكبر إصدار لسماعات الرأس في عام 2020. حيث تعد WH-1000XM3s الحائزة على جوائز عديدة واحدة من أشهر سماعات الرأس على هذا الكوكب.

تقدم شركة سوني سماعات رأس مريحة مثل سابقاتها، حيث تقدم ميزات جديدة مفيدة لتحسين تجربة المستخدم مثل إمكانية “الدردشة”، والتي تتيح لك التحدث إلى شخص ما أثناء بقاء سماعة الرأس على رأسك.

والأهم من ذلك، الجودة مقابل المال، حيث يمكنك الحصول على تحسين كبير في جودة الصوت على XM3 بسبب معالج الصوت DSEE Extreme الجديد.

كما يمكن WH-1000XM4 الجديدة أيضًا اقتران Bluetooth متعدد النقاط، بحيث يمكنك الاتصال بجهازين مثل الهاتف المحمول والكمبيوتر في نفس الوقت. هذا يعني أنك إذا أجريت مكالمة أثناء استخدام سماعة الرأس على جهاز الكمبيوتر الخاص بك، فسيتحول الصوت إلى الهاتف عندما ترد على المكالمة.

وقد تم إجراء بعض التحسينات الأخرى في الحد من الضوضاء، مما يجعل هذا الطراز اختيارًا جيدًا من جميع النواحي.

Bose Noise Cancelling Headphones 700

قالت Bose إن سماعات الرأس المانعة للضوضاء داخل الأذن 700 هي “أكبر قفزة في سماعات الرأس منذ QuietComfort.

تعتبر سماعات مبتكرة تمامًا ولديها نظام متقدم لإلغاء الضوضاء. ما يحتوي على ثمانية ميكروفونات وقوة إلغاء الضوضاء المتزايدة، مما يسمح لك بالانتقال من العزلة الكاملة، لكن عمر البطارية حوالي عشر ساعات. يسمح لك الغلاف الأنيق بالاستمتاع بالجمال والراحة مع قبضة قوية مع التوازن الصحيح بين الرخاوة و الثبات، هناك أيضًا عنصر التحكم باللمس، مما يعني أنه يمكنك ضبط مستوى الصوت أوتغيير الأصوات الموسيقى بلمسة واحدة.