انستجرام تطلق لوحة تحكم احترافية لصانعي المحتوى والشركات

أطلقت انستجرام لوحة تحكم شاملة واحترافية على منصتها تستهدف حسابات صانعي المحتوى والشركات، وذلك من خلال تجميع أهم الأدوات الخاصة بإدارة الحسابات في مكان واحد لتُسهل على أصحابها التحكم بها.

وستبدأ لوحة التحكم الجديدة في انستجرام لأي حساب من صانعي المحتوى أو الشركات، حيث سيلاحظ أصحاب الحسابات المستهدفة وجود اختصارات للمحتوى الخاصة بالعلامات التجارية الشريكة للحساب، ومعلومات عن تحقيق الدخل والإعلان، ومتابعة الإعلانات، بجانب إعداد ميزات التسوق للحسابات التي تدعم الميزة، وغيرها.

كما ستوفر لوحة التحكم تحليلات نشاط الحسابات، وستعرض لأصحابها روابط لفيديوهات ومقالات مفيدة لطريقة الاستفادة من المنصة بأفضل شكل.

وتُعد هذه الميزات قديمة في الغالب على انستجرام، لكنها كانت متوزعة في أكثر من مكان. أما الآن، فيمكن للحسابات الحصول على جميع الأدوات الخاصة بمعلومات حساباتهم وإداراتها في مكان واحد.

المصدر:

Engadget