الشبكة الاجتماعية الصوتية Clubhouse قادمة على أندرويد قريبًا

ليس هناك أي نقص في الخدمات الاجتماعية، ومع ذلك، هناك بعض الخدمات التي تُثبت نفسها وتخلق لها مستقبلًا كبيرًا، إحدى هذه الخدمة شبكة Clubhouse ، والتي اكتسب تطبيقها على iOS مؤخرًا شعبية كبيرة، الآن وفي أعقاب الحصول على تمويل جديد، أكد القائمون عن الشبكة أنهم بصدد العمل على النسخة الخاصة بأندرويد.

في السياق ذاته، ليس هناك أي معلومات متوفّرة حول الموعد المحدد لرؤية تطبيق Clubhouse على أندرويد، ومع ذلك، أشار مطوريه بأنه قريبًا سيدعم أندرويد، إلى جانب ذلك، تم الإعلان أيضًا ببدء العمل على المزيد من ميزات إمكانية الوصول ودعم موسّع للترجمة، والأهم من ذلك، العمل على تحقيق الدخل لمنشئي المحتوى.

أخيرًا، إذا لم تكن على معرفة بما يُقدّمه لنا Clubhouse ، فهو عبارة عن نظام اجتماعي يعتمد مبدأ المحادثات الصوتية والانتقال بين الغرف للدردشة والتحدّث مع الآخرين، أو ببساطة الاستماع إلى أي محادثة جارية، ومن الفكرة القادمة معه والشعبية التي وصل إليها التطبيق حتى يومنا هذا، فنحن نتوقع أن يكون له مستقبل مُزهر.

المصدر:

Clubhouse.