رسيمًا لعبة SpongeBob SquarePants متاحة الآن على أندرويد و iOS

مع بداية الشهر الحالي، علمنا بأن لعبة SpongeBob SquarePants قادمة على كلٍ من أندرويد و iOS وتم تحديد تاريخ 21 يناير لتكون متاحة للجميع، وهذا ما حصل فعلًا، حيث الآن أصبحت اللعبة متاحة ورسميًا للجميع.

وفيها يمكنك اللعب بإحدي شخصيات المسلسل الكرتوني وهي “سبونج بوب أو باتريك أو ساندي” وذلك لإنقاذ عالم القاع من بلانتكون الشرير، وأثناء اللعب، ستُقابل عدد لا يحصى من شخصيات السلسلة المحبوبة.

من ناحيته، ستدعم اللعبة لوحات التحكم بشكل كامل، وهي قادمة برسومات عالية الجودة، إذ تستطيع التحكم في دقة العرض من الإعدادات، وغير ذلك الكثير من المرح.

أخيرًا، هذه اللعبة متاحة على أندرويد بسعر 9.99$ وعلى iOS بسعر 8.99$ دفعة واحدة وبدون أي إعلانات أو حتى مشتريات داخلية، ومنذ وقت إطلاقها حققت اللعبة مراجعات إيجابية.

تحميل لعبة SpongeBob SquarePants : أندرويد | iOS