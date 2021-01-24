أهم المهارات الرقمية التي يجب على المستخدم أن يتعلمها

يتغير سوق العمل والشركات بشكل مستمر كل سنة، لكن بالنسبة للعام الماضي فقد تغيّر بشكل كامل تقريبًا، بما في ذلك طبيعة عمل الشركة، أماكنها، حتى المهارات التي تحتاجها الشركات في أفرادها، وهذه المهارات الآن مختلفة تمامًا عن تلك التي كانت الشركات و أسواق العمل تبحث عنها قبل بضعة أشهر، والآن، مع تطور عالم العمل وتركيزها على التكنولوجيا والإنترنت، تبحث الشركات عن موظفين يمكنهم التكيف بسهولة مع نمط الأعمال الجديد هذا. إذن، ما هي المهارات التي تحتاج إليها الشركات في الوضع الحالي؟ ما هي المهارات الشخصية التي يجب ويتعين على الباحث عن عمل أن تتوفر به ليصبح مرشحًا مناسبًا للشركة؟ هنا أفضل المهارات والقدرات التي يبحثون عنها في الشركات وأسواق العمل لعام 2021.

1.الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي

كما ذكر المنتدى الاقتصادي العالمي حول التكنولوجيا الأسرع نموًا أن الذكاء الاصطناعي سيخلق 133 مليون وظيفة جديدة بحلول عام 2025.

حيث يشير مصطلح الذكاء الاصطناعي إلى البرامج التي يمكنها أداء مهام مثل التعرف على الصور والكلام وتصنيف الصور والتعرف على الوجه.

ونظرًا لأن الذكاء الاصطناعي يمكنه أداء هذه المهام بشكل أسرع وأكثر دقة من البشر، فإن مهارات الذكاء الاصطناعي أصبحت مطلوبة أكثر من ذي قبل.

والتعلم الآلي هو تطبيق يخدم الذكاء الاصطناعي، حيث يستخرج البيانات وأداء المهام المستندة إلى القواعد بشكل فعال. كما تُستخدم تطبيقات التعلم الآلي في تحليل البيانات واستخراج البيانات والتعرف على الأنماط.

2.الأمن السيبراني

الأمن السيبراني يعرف بأنه حماية الأنظمة والشبكات والبرامج من الهجمات الرقمية التي تحصل عبر الشبكات، والتي تهدف عادةً إلى الوصول للمعلومات الحساسة أو تغييرها أو ابتزاز أصحاب هذه المعلومات بالأموال.

ويعتبر الأمن السيبراني حاليًا محور تركيز الأعمال التجارية الإلكترونية، حيث تواجه كل الأعمال الرقمية تقريبًا تهديدات الأمن السيبراني، مما يجعل الأمن السيبراني أحد أهم اتجاهات التكنولوجيا في عام 2021 وما بعده، وتتراوح الأدوار المهنية لمتخصصي الأمن السيبراني من مهندسي الأمن إلى كبار مسؤولي الأمن.

3.البرمجة

يمكن أن يفتح الأساس القوي لمهارات لغة البرمجة عند الطلب مجموعة واسعة من الفرص الوظيفية، وحاليًا، معظم لغات البرمجة المطلوبة في جميع أنحاء العالم هي جافا سكربت و بايثون هي أيضًا لغة البرمجة الأكثر استخدامًا في نفس الوقت.

وفي الوقت نفسه، يتم استخدام Django و Spring لمهارات الإطارات الخلفية، بعض اللغات الأحدث غير المألوفة للمطورين، مثل Scala و Typescript و Kotlin هي أيضًا من أكثر المهارات شيوعًا.

4. تطوير البرمجيات

المطورون مسؤولون عن تصميم وتركيب واختبار وصيانة الأنظمة المناسبة للويب والهواتف والبرامج. وفقًا لمكتب إحصاءات العمل الأمريكي، بحلول عام 2028، من المتوقع أن يزداد عمل مطوري البرمجيات بنسبة 21٪، كما سيزداد عمل مطوري التطبيقات بنسبة 28٪ وسبب النمو هذا هو الطلب المتزايد على برامج الكمبيوتر وتطبيقات الهاتف المحمول.

5.علوم و تحليلات البيانات

تم تصنيف علم البيانات من قبل أهم المواقع منها لينكدإن على أنه الوظيفة الأسرع نموًا منذ عام 2017 وهي معروفة على نطاق واسع بأنها الوظيفة الأكثر طلبًا في القرن الحادي والعشرين.

ونظرًا لأن الشركات ذات الصلة بالبيانات تعتمد على هذه البيانات في اتخاذ القرار، يولي الناس المزيد والمزيد من الاهتمام للمهارات التي تعتمد على البيانات، ولهذا السبب لا تزال هناك حاجة إلى محللي البيانات ومهندسي البيانات ومسؤولي قواعد البيانات ومحللي الأعمال وإدارة البيانات المتقدمة.

حيث تشمل المهارات المطلوبة لهذه الوظائف المعرفة الأساسية لتحليل البيانات، ومعرفة كيفية جمع البيانات وتخزينها وتنظيمها وتحليلها وتفسيرها، وكيفية تطبيق هذه المهارات في مجالات مختلفة مثل التمويل، المبيعات، التسويق، إدارة العمليات، وإدارة الموارد البشرية.

المهارات الشخصية الواجب توافرها بالأفراد لعام 2021

يتزايد دور المهارات “الشخصية” كل عام، حتى أنه يعتبر معظم أصحاب العمل على أن المهارات الشخصية لا تقل أهمية عن المهارات المهنية. منها:

1.التعلم المستمر

أهم مهارة المطلوبة في التوظيف هي القدرة على الاستمرار في التعلم، حيث أننا نعلم أن المهارات اليوم يتقلص بسرعة ويزيد الطلب على غيرها و الجديد منها بشكل مستمر، لذلك، بدون القدرة على بناء وتحسين مهارات جديدة بشكل مستمر، سيكون من الصعب على الموظفين التكيف مع مكان العمل السريع والمتطور، حيث يتمتع المتعلمون المرنون والمستدامون بفرصة أفضل لتحقيق النجاح والازدهار على المدى الطويل عندما تتاح لهم فرصة التعلم والتطور المستمر.

2. التفكير النقدي

تعد القدرة على التفكير النقدي أمرًا ضروريًا عندما نخطط لطريقنا إلى عالم جديد خصوصًا في ظل فايروس كورونا، حيث تستمر الشركة في مواجهة التحديات، مما يتطلب من الفريق أن يكون مبتكرًا في حل المشكلات و التفكير المتكرر.

3.المرونة

أهم المهارات التي تبحث عنها الشركات هي المرونة والقدرة على التكيف، حيث أن الشركات بحاجة إلى المرنين الذين لديهم فضول لمعرفة العالم من حولهم، والذين يمكنهم بسهولة التكيف مع الأشياء الجديدة من حولهم ، ومن ثم يتمتعون بالمرونة للتغلب على العقبات والفوز.

ستكون المرونة العامل الرئيسي في عام 2021، حيث أنه لا يمكن التنبؤ بالأضاع من حولنا، وقد يتغير مرة أخرى بنفس السرعة، في عام 2021، ستكون بعض الأشياء جديدة تمامًا فستحتاج إلى عاملين مرنين.

4.الإبداع

والإبداع لا يعني اقتراح عشرين خطة وموضوعًا مثيرًا للاهتمام ، حيث يشير الإبداع إلى القدرة على التفكير خارج الصندوق، وإيجاد طرق غير عادية لحل المشكلات، والتجريد من القواعد الكلاسيكية، وتعتبر هذه المهارة ضرورية للغاية لأي مهنة، ويمكن لأي شخص تطويرها إذا امتلكها.

5.القدرة على الإقناع

هذه المهارة مفيدة بشكل خاص لأولئك الذين يتواصلون مع العملاء في العمل، وليس فقط العملاء بل حتى مع الزملاء ، حيث يمكن أن يساعدك الإقناع في الدفاع عن آرائك وتحقيق أهدافك والدفاع عن مصالحك الخاصة والعيش مع الأشخاص ذوي التفكير المماثل.

6.مهارات التعاون

حتى لو كنت شخصًا محترفًا للغاية، فأنت لست في حرب، حيث لا يمكن إنشاء المشاريع الكبيرة إلا ضمن فريق واحد، مما يعني أنك بحاجة إلى أن تكون قادرًا على التفاوض، و إذا تعلمت التكيف والتعاون مع زملائك المواقف المختلفة، فستكون حياتك المهنية مفيدة للغاية.

7.الذكاء العاطفي

القدرة على تقييم مشاعر الناس وشرحها والاستجابة لها بشكل صحيح هو تعريف مبسط للذكاء العاطفي، حيث يعتبر هذا أمر ضروري في أي عمل جماعي، لأن المشاعر تميل إلى أن تتوسع، وكل شخص لديه مزاجية خاصة به، فمن المهم فهم هذا الشعور والتحكم به.

8.تفكير تحليلي

البيانات والتحليلات هي اتجاه كل الشركات في السنوات الأخيرة، حيث تحتاج الشركات إلى محترفين يمكنهم تحليل مجموعات البيانات واستخلاص النتائج وتوجيه الشركة في الاتجاه الصحيح بناءً على المعلومات التي تم تحليلها واستخراجها.

9.ذكاء الأعمال

لأول مرة منذ سنوات عديدة، دخلت هذه المهارة في أفضل عشر مهارات مطلوبة في سوق العمل وللشركات، مع تعزيز قدرات الأعمال التي تعتمد على البيانات، أصبحت ذكاء الأعمال أكثر أهمية اليوم.

10.التسويق بالعمولة

حيث يعتبر الإعلان والتسويق هما أسرع المجالات حيث يتم تغيير الأدوات و الأساليب واستبدالها بالجديدة بانتظام.

في الوقت الحاضر، تم استبدال الإعلانات التقليدية بالتسويق بالعمولة، ويتم إنشاء منشورات مخصصة للتسويق بالعمولة في مشاريع خاصة على الشبكات الاجتماعية ومواقع الويب.

11.مهارات البيع

من الصعب تخيل شركة لا تحتاج مدير مبيعات على الإطلاق، حيث هذه المهارة هي الأهم، لأنك تحتاج دائمًا إلى محترفين يمكنهم البيع بكفاءة والتواصل مع جميع أنواع الأشخاص، وإذا كنت تحب تعلم هذه المهارة، يمكنك ذلك وبشكل مستقل.

12.صناعة الفيديو

بحلول عام 2022، سيشكل الفيديو 82٪ من حركة الإنترنت العالمية، والفيديو هو مفتاح الجيل الجديد والأعمال الجديدة، هذا يعني أنه ستكون هناك حاجة بالتأكيد إلى المحترفين الذين ينشئون محتوى فيديو في السنوات القليلة المقبلة.