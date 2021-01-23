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6 تطبيقات أندرويد و 13 لعبة متاحة مجّانًا ولفترة محدودة
في إطار متابعتنا لكل ما هو مهم ومفيد لكم، معنا لهذا اليوم باقة أخرى وجديدة من تطبيقات وألعاب أندرويد المدفوعة والمتاحة للتحميل مجّانًا ولفترة زمنية محدودة، ومن المعروف للجميع، أن جُلّ التطبيقات والألعاب المدفوعة تستحق التحميل، لذا وكي لا نُطيل أكثر بالحديث، إليكم القائمة ( 6 تطبيقات و 13 لعبة أندرويد ).
6 تطبيقات
- OnSite Checklist – Quality & Safety Inspector : السعر الحقيقي 5.49$، مجاني لمدة 3 يوم.
- Best U : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 6 يوم.
- Document Manager Pro : السعر الحقيقي 1.99$، مجاني لمدة 6 يوم.
- Memorize: Learn Italian Words with Flashcards : السعر الحقيقي 4.99$، مجاني لمدة 6 يوم.
- CASH INOUT : السعر الحقيقي 1.99$، مجاني لمدة 7 يوم.
- Dark screen filter – Blue light – Night mode : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 6 يوم.
13 لعبة
- Knight War: Idle Defense Pro : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 5 يوم.
- Defense Heroes Premium: Defender War Tower Defense : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 6 يوم.
- Glidey – Minimal puzzle game : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 6 يوم.
- [VIP]Missile Dude RPG: Offline tap tap Missile : السعر الحقيقي 1.99$، مجاني لمدة 7 يوم.
- Castle Defender Premium: Hero Idle Defense TD : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 7 يوم.
- Healing Matching Puzzle : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 7 يوم.
- Let the Pharaoh FREE!!! : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 7 يوم.
- My Celestial Tree VIP – Unique Beautiful Game : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 7 يوم.
- WhamBam Warriors VIP – Puzzle RPG : السعر الحقيقي 3.49$، مجاني لمدة 7 يوم.
- Adventures in Elikiku : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 7 يوم.
- ALPHA – BET : Minimal English Letter Puzzle Game : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 7 يوم.
- Color Confusion: Word Puzzle : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 7 يوم.
- OCTA – GONE : Minimal Direction Dodge Game : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 7 يوم.