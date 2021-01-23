كيف يساعد موقع خمسات أصحاب المشاريع الصغيرة

شهدت المملكة العربية السعودية زيادة غير مسبوقة في مجال التجارة الإلكترونية في السنوات الأخيرة حيث وصل حجمها إلى 80 مليار ريال حسب آخر احصائيات السوق السعودي.

وبينما يصل الرقم عالميًا إلى 30 تريليون دولار، لاقت التجارة الإلكترونية إقبالًا كبيرًا من جميع شرائح المجتمع السعودي. وساهمت وسائل التواصل الاجتماعي والتطور الرقمي بشكل كبير في هذا الانتشار والإقبال الذي يزداد يوما بعد يوم. مما يعكس أزدهار نجاح المشاريع الناشئة.

إن كل مشروع ناشئ بشكل معتاد تواجهه تحديات مختلفة فنية وتقنية وتسويقية وغيرها من أنواع التحديات، منها مادية ومنها تحديات متعلقة بالحصول على المهارات والمواهب التي يحتاج إليها المشروع ومنها تحديات تقنية وإدارية وغيرها.

بينما يتربع على عرش التحديات تحدي الحصول على المواهب والخبرة التي يحتاجها العمل، يأتي عندها خيار التوظيف واستقطاب مواهب من خلال النظام التقليدي والذي غالبًا ما يكون شديد الصعوبة على المشاريع الناشئة إما من ناحية التكلفة وإما من ناحية صعوبة استقطاب موظفين بخبرات مختلفة. ومن هنا نشأت فكرة منصات الخدمات التعاقدية التي ساهمت بشكل كبير في تخطي المتاجر لهذه العقبة، بل لم يعد يُتصور وجود مشروع ناشئ إلا وقد تعامل مع أحد هذه المنصات.

من أبرز هذه المنصات موقع خمسات للخدمات المصغرة، أحد أكبر المواقع العربية والذي خدم بشكل فعال في مساعدة أصحاب المتاجر والمستقلين في السوق السعودي وربط مقدمي الخدمات مع المستفيدين.

ماهي فكرة موقع خمسات؟

تكمن فكرة موقع خمسات في تقديم خدمات مهنية مصغرة للمستفيدين من قبل مستقلين لديهم المهارة والموهبة والقدرة على تنفيذها، حيث يجتمع من خلالها طالب الخدمة وصاحب المهارة المستقل الذي يقدم خدماته ويتم الاتفاق تحت مظلة هذه المنصة على التكلفة ووقت الإنجاز وجميع التفاصيل الأخرى، وتكون هذه المنصة بمثابة الوسيط بين طالب الخدمة والمستقل وتتولى التنسيق فيما يتعلق بحقوق كل طرف.

ماهي الخدمات التي تقدم من خلال موقع خمسات؟

تغطي منصة خمسات العديد من الخدمات المطلوبة والأكثر احتياجًا لدى أصحاب المشاريع الصغيرة وأصحاب المتاجر وغيرهم.

تحتوي المنصة على أقسام عديدة نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر:

1- قسم التسويق الالكتروني ويشمل: استشارات تسويقية وإعلانات المواقع والتسويق بالمحتوى والتسويق عبر البريد وكذلك التسويق عبر وسائل التواصل المختلفة و تحليلات المواقع وغيرها.

2-قسم البرمجة والتطوير ويشمل: أنظمة ادارة المحتوى إنشاء وتطوير المتاجر كذلك الدعم الفني والتقني وبرمجة التطبيقات وغيرها.

3-قسم التصميم ويشمل:تصميم هوية للمتاجر وتصميم البنرات الإعلانية وأنواع التصاميم الأخرى وتعديل الصور وغيرها.

ويوجد العديد من الأقسام الأخرى لخدمات لا تقل أهمية عن نذكر منها:

قسم تصميم الفيديو وقسم الكتابة والترجمة وقسم أعمال الذي يشمل استشارات الأعمال والخدمات القانونية وغيرها الكثير.

كيف ساعد موقع خمسات المتاجر الصغيرة؟

“أوصي أي صاحب عمل بالبحث عن المستقلين المميزين والذين حصلوا على تقييمات جيدة من عملاء سابقين، ولديهم ملفات أعمال سابقة جيدة وأيضا الفعّالين والنشطين على المنصة والذين يبدون حماسهم ورغبتهم للعمل”

عبدالعزيز الزهراني افتتح مؤسسة خاصة به في مجال التصوير والتغطيات الإعلامية عام 2017، لكن كبداية أي مشروع عادة مايجد صاحبه صعوبة في التكاليف التأسيسية للمشروع وصعوبة كبيرة في توظيف موظفين بشكل رسمي.

يذكر أحمد أنه تعرف على موقع خمسات عن طريق توصية أحد زملائه، ومنها بدأ رحلة في إنجاز مهامه بتكاليف تناسب بدايته والميزانية المحدودة التي يعمل في ظلها. أول مهمة نفذها أحمد عبر موقع خمسات هي مقطع موشن جرافيك تعريفي عن المؤسسة والخدمات التي تقدمها، لكن تنفيذ الفيديو كان يحتاج منه البحث عن شخص ماهر يتقن تصميم الموشن جرافيك ومُعلق صوتي لديه خبرة في اللهجة السعودية يتناسب مع جمهوره المستهدف، وكاتب ليكتب له سيناريو الفيديو.

كل هذه الخدمات استطاع أحمد أن ينفذها في مكان واحد وبشكل آمن من خلال خمسات. أصبح أحمد بعدها ينفذ أغلب المهام التسويقية لمؤسسته من خلال منصة خمسات. وبعد عدة تعاونات تخص تقديم الخدمات أصبح أحمد يتعامل مع مستقلين محددين اختبر جودة عملهم وأصبح ينفذ أعماله من خلالهم. يوصي أحمد أي صاحب عمل بالبحث عن المستقلين المميزين والذين حصلوا على تقييمات جيدة من عملاء سابقين، ولديهم ملفات أعمال سابقة جيدة و أيضا الفعّالين والنشطين على المنصة والذين يبدون حماسهم ورغبتهم للعمل. أيضًا ينصح أي صاحب عمل بشرح متطلبات مهمته المطلوبة بشكل واضح ووضع التوقعات المطلوبة من المستقل حتى يكون العمل واضح وتكون المخرجات متوافقة مع التوقعات.

“وجدت أنني أحتاج إلى خبرات مستقلين عرب يفهمون احتياجات متجري بشكل أكبر”

حسن الأنصاري صاحب متجر عطور استفاد من خمسات في عدة خدمات منها كتابة المحتوى ومنها التصميم لوسائل التواصل الاجتماعي، وجد حسن تنوع كبير في الخدمات المقدمة وتكلفة تنافسية بالمقارنة مع المنصات الأخرى، يقول حسن بأنه بعد استفادته من المنصات العالمية التي تقدم خدمات المستقلين المهنية وجد أنه يحتاج إلى خبرات مستقلين عرب يفهمون احتياجات متجره بشكل أكبر، وما أعجبه في منصة خمسات هو الاحترافية والسرعة التي ينجز بها المهمات التي يحتاجها، والموثوقية من ناحية الدفع وخدمات العملاء وضمان تسليم العمل.

يوصي حسن طالبي الخدمات بالبحث عن المستقلين ذوي الخبرة وعدم البحث عن أرخص الخيارات الموجودة، أيضا يوصي بالبحث عن أصحاب التقييمات العالية والملفات الشخصية الثرية وعدم المجازفة بالاختيار العشوائي للمستقلين.

خدمات المواقع الوسيطة تمنح المشروع الصغير والناشئ فرصة كبيرة للنمو، وقدرة سريعة على التطور وإنجاز المهام بتكلفة تنافسية وتساعده على اختبار كثير من الخدمات وتحديد احتياجه بالضبط من تلك الخدمات للوصول إلى أهدافه البيعية والتسويقية المختلفة.