كروم 90 سيساعد المطورين على إنشاء مواقع ويب أسرع

في العام الماضي، قدّمت جوجل معيارًا جديدًا باسم Core Web Vitals للحكم على سرعة موقع الويب العام، والذي كان له دورًا فعليًا في تصنيفات البحث منذ مايو 2020، لذلك من الضروري للمطورين معرفة كيفية أداء مواقع الويب الخاصة بهم، الآن وبدءًا من إصدار كروم 90 “Chrome 90″، تريد جوجل دمج إحصائيات وأداء الموقع مباشرة وبدون الاستعانة بأي إضافات.

من ناحيته، أشارت الشركة بأن هذا الدعم سيكون على سطح المكتب وكذلك على الهاتف المحمول عبر خاصية Performance HUD، وبنفس الوقت ستكون هذه الخاصية جزءًا من Chrome DevTools، مع القدرة على تبديلها وإيقافها حسب الحاجة.

أخيرًا، إذا كنت أحد المطورين وتريد التحقق بنفسك من Performance HUD، فعليك تثبيت نسخة كروم كناري، وانتقل إلى العلامات “chrome: // flags” وابحث عن Performance HUD كما تراه أعلاه لتمكينها ومن ثم إعادة تشغيل المتصفح، على أن يتم عرض هذه المقاييس بشكل دائم، ولإيقاف العرض، عليك تعطيل العلامة بنفس الخطوات السابقة.