سيجنال يحصل على دعم الخلفيات المخصصة والملصقات المتحركة وأكثر

هذه الأيام، يستمتع كلٍ من تطبيق تيليجرام و سيجنال بوقتهما كونهم في دائرة الضوء، ويعود السبب للسياسة الجديدة التي أعلنت عنها واتساب والتي أدت بنهاية المطاف إلى هجرة المستخدمين من واتساب ونمو كلا التطبيقين، في موضوع بحد ذاته، وعلى الرغم من بذل كل الجهد لتحقيق أقصى أمان في سيجنال، إلّا أنه ما زال محدود المميزات، مما أجبر القائمون عليه بسد بعض الرغبات من خلال إعلانهم عن بعض المميزات الجديدة.

الآن، ومن على أحدث إصدار تجريبي للتطبيق يحمل رقم Signal beta v5.3.1، هناك بعض الإضافات الجديدة، أبرزها دعمه للخلفيات المخصصة، بمعنى تخصيص لون خلفية المحادثات وفقًا لثيّم التطبيق، على أن تجد هذه الأداة من ضمن تبويب “المظهر” في إعدادات التطبيق، وليس هذا فحسب، بل يمكن اختيار صورة من معرضك تكون خلفية لأي محادثة.

بالإضافة إلى ذلك، تم استحضار خاصية “الملصقات المتحركة” وحاليًا يدعم التطبيق نحو 24 ملصق جميعها تتحرك بدون توقف، كما وتم إضافة قسم “الحالة” في ملفات تعريف المستخدمين، وهي ميزة كانت متاحة لسنوات في واتساب وتيليجرام، حيث من خلالها يمكن اختيار رمز تعبيري وكتابة نبذة قصيرة سيراها جهات اتصالك.

أخيرًا وكما أشرنا، هذه الإضافات الجديدة متاحة حاليًا في الإصدار التجريبي لتطبيق سيجنال على متجر جوجل بلاي، ويمكنك تحميله بالانتقال من هنا، او تحميله تحميلًا جانبيًا عبر ملفه الـ APK من هنا، أو ببساطة انتظر الإصدار الرسمي والذي بات قريبًا لجميع المستخدمين حول العالم.