تحديث كبير في إيدج يحسّن الأمان واستهلاك البطارية والمزامنة والبحث والمزيد

حصل متصفح مايكروسوفت إيدج الجديد على تحديث رئيسي كبير أضافت فيه الشركة العديد من المزايا لاسيما لتعزيز أمان المستخدم ليلحق بركب المنافسة مع كروم.

الآن أصبح لدى متصفح إيدج أداة مراقبة مدى قوة كلمات المرور، ليخبرك في حال استخدمت كلمة مرور سهل تخمينها لتغييرها. وأيضاً أصبح لديه خاصية توليد كلمات مرور عشوائية صعبة، تعمل مايكروسوفت بهذه المزايا التركيز على ما يجعل إيدج متصفحاً موثوقاً أكثر من قبل المستخدمين.

فلو قمت بتسجيل حساب جديد في أحد المواقع، أو تغيير كلمة مرور قديمة، فإن المتصفح سيقترح توليد واحدة عشوائية وصعبة، كذلك تقوم أداة الرقابة بإعلامك في حال تم تسريب بيانات دخولك سابقاً عبر إحدى عمليات الاختراق الكبيرة.

الميزة الهامة الأخرى التي حصل عليها إيدج هي وضع التبويبات غير النشطة في حالة “النوم” وذلك لمساعدة على توفير استهلاك الذاكرة العشوائية والمعالج وبالتالي البطارية. يمكنك تحديد الزمن اللازم أن يقضيه التبويب مشغلاً غير نشط قبل أن يتم تحويله إلى وضع النوم.

عبر الدخول إلى Edge://settings/system من شريط العناوين يمكنك تحديد المواقع التي لا تنطبق عليها شروط تنويم التبويبات وذلك لإبقاءك على اطلاع على أحدث الإشعارات منها حتى لو لم تكن تعمل عليها مباشرة، أو لإبقاءها تعمل مثل يوتيوب لتشغيل الأغاني منها أثناء العمل.

ثالثاً أصبحت خاصية البحث ضمن الشريط الجانبي متاحة للجميع لتبحث عن عبارة ما في محرك البحث بدون الحاجة لمغادرة التبويب الذي تعمل عليه.

وحصل تكامل أكبر بين إيدج وبريد Outlook ليبقيك على إطلاع على أحدث ثلاثة رسائل، إنشاء رسالة جديدة، إنشاء اجتماع، وذلك مباشرة من فتح تبويب جديد.

وأصبحت خاصية المزامنة بين أجهزتك المختلفة التي تستخدم حساب مايكروسوفت واحد تدعم الآن سجل التصفح والتبويبات المفتوحة، بعد أن كانت تشمل فقط المفضلة وكلمات المرور وملئ الحقول.

ثيمات جديدة تصل متصفح إيدج

أخيراً لو كنت من محبي الثيمات، أصبح هناك 24 ثيم جديد لتخصيص المتصفح كما تشاء، بالإضافة لتغيير تصميم الأيقونات.

بدأت الشركة بإرسال التحديث لمستخدميها منذ اليوم، وقد يحتاج لبضعة أسابيع ليصل للجميع.

المصدر:

Windows