إنتل تحقق 20 مليار دولار أمريكي إيرادات في الربع المالي الأخير لعام 2020

كشفت شركة إنتل عن نتائجها المالية للربع الرابع والأخير من العام الماضي 2020 معلنة تحقيقها إيرادات إجمالية بلغت 20 مليار دولار أمريكي؛ حيث كان لقطاع الحواسيب الدور الأكبر في هذه الزيادة التي تخطت توقعات الشركة بمقدار 2.6 مليار دولار أمريكي.

وارتفعت إيرادات إنتل في قطاع الحواسيب بنسبة 33% بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي؛ حيث نمت مبيعات أجهزة النوت بوك بنسبة 30% فيما بلغت إيرادات Intel’s Client Computing Group ذراع الشركة للمنتجات 10.9 مليار دولار أمريكي بارتفاع 9% بالمقارنة مع العام الماضي.

وتعد المبيعات التي حققتها الشركة في قطاع الحواسيب بالإضافة للارتفاع المفاجئ في إيرادات قطاع تقنيات القيادة الذاتية “Mobileye” كان لهما جل الأثر في تخطيها سقف توقعاتها المسبقة بـ2.6 مليار دولار.

فيما بلغ صافي أرباح الشركة في هذا الربع 5.9 مليار دولار أمريكي؛ وهو فعليًا أقل 1% من العام الماضي و15% من العام السابق 2019؛ وهنا نتحدث عن إجمالي إيرادات الربع بالمقارنة مع السنوات السابقة وليس إيرادات الأقسام المفصلة أعلاه.

أما بالنسبة لما هو قادم لم تبدي الشركة كامل تفاصيل توقعاتها المالية للعام الجاري 2021 مؤجلة إياها حتى تولي المدير التنفيذي الجديد Pat Gelsinger زمام الأمور في فبراير المقبل؛ فيما اقتصر التوقع المسبق على الربع الأول فقط بتقدير إيرادات بقرابة 17.5 مليار دولار أمريكي.

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المصدر

Intel