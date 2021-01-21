جوجل تحقق مع أحد باحثيها للذكاء الاصطناعي لتسريبه معلومات حساسة

بدأت شركة جوجل تحقيقًا مع أحد الباحثين في قسم الذكاء الاصطناعي لديها بعد اكتشافها مشاركة آلاف الملفات الحساسة خارجيًا من خلال حساب الباحث. وتشير تحقيقات الشركة إلى أن مارغريت ميتشل التي تقود قسم أخلاقيات الذكاء الاصطناعي كانت المسئولة عن ذلك.

وقامت الشركة سريعًا بتجميد حساب ميتشل على أنظمة الشركة، والتي كانت تستخدم بعض الأوامر والخوارزميات المؤتمتة للبحث عن رسائل تدين جوجل في قضيتها أمام شريكتها في إدارة القسم، تيمنت غيبرو، التي بدورها طُردت من الشركة بداية شهر ديسمبر الماضي.

وأشارت جوجل إلى أن أنظمتها الأمنية قامت بتجميد حاسب موظف في الشركة عندما اكتشفت مشاركة ملفات حساسة مع عدد من الجهات بشكل تلقائي. ولم تحدد الشركة هوية الموظف، لكن تيمنت غيبرو التي كانت تقود قسم أخلاقيات الذكاء الاصطناعي مع مارغريت ميتشل حددت هوية زميلتها.

كانت ميتشل قد انتقدت في وقت سابق سياسة جوجل ومديرها التنفيذي تجاه موظفيها، لاسيما بعد طرد شريكتها في إدارة القسم في وقت سابق. وطالبت الشركة بالاعتذار خاصة وأنها أوقفت بريدها الإلكتروني بعد طردها وقالت إنها استقالت.

المصدر:

Axios