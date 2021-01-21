جاك ما مؤسس علي بابا يظهر لأول مرة بعد اختفاء 3 أشهر

بعد اختفاءه على مدار ثلاثة شهور ماضية، ها هو مؤسس علي بابا جاك ما يظهر مجددًا، حيث نشرت وسيلة إعلام صينية مقطع فيديو له أثناء إلقاءه كلمة في حدث خيري أمام مدرسين في إحدى ضواحي الصين.

وكان المقطع قد ظهر على وسيلة إخبارية تابعة لحكومة مقاطعة جيجانغ الصينية والتي يتواجد فيها مقر شركة علي بابا الرئيسي – بالتحديد في مدينة هانغجو.

كان جاك ما قد اختفى عن الأنظار منذ أكتوبر الماضي عندما كان يستعد للقيام بخطوة تاريخية من خلال طرح أسهم مجموعة علي بابا للاكتتاب العام في بورصتي شنغهاي وهونغ كونغ بعد أن تراجعت أسهم قيمة المجموعة بشكل ملحوظ بسبب تراجع إيراداتها، إلا أن الحكومة الصينية تصدت لهذا القرار ومنعته من اتخاذ خطوة مشابهة.

وعكس ما حدث من تراجع في قيمة أسهم الشركة عن الإعلان عن اختفاء جاك ما، بدأت قيمتها بالارتفاع مجددًا مع خبر ظهور مؤسسها من جديد.

يُشار أن ما كان مدرس سابق في بداية مسيرته العملية، وبالتالي يُعد اهتمامه بالتعليم والمدرسين أمر طبيعي، خاصة وأنه وضع التعليم كأولوية لمؤسسته الخيرية في وقت سابق.

المصدر:

CNN