لماذا يجب عليك أن تركز على البحث الصوتي ؟

البحث الصوتي هو استخدام صوتك للبحث عن الأشياء على الإنترنت، أي أنك لست بحاجة للجلوس وكتابة سؤال على جوجل أو أي متصفح آخر تستخدمه، فقط اطرح السؤال بصوت عالٍ، حيث يمكنك بدء البحث والحصول على الإجابة عن طريق قول “OK Google” أو “Hey Siri” أو “Alexa” حسب جهازك الذي تستخدمه أو الذي يدعم البحث بالصوت.

إذا كان لديك جهاز منزلي ذكي أو محرك بحث يدعم البحث الصوتي ويحتوي على ميكروفون، كما يمكنك استخدام البحث في سيارتك أثناء القيادة أو في منزلك حتى أثناء إنجازك لإي من المهمات.

يوفر البحث الصوتي باستخدام الأجهزة المنزلية للمستخدمين طريقة لتصفح الإنترنت دون استخدام موقع ويب فعليًا، هذا يعني أنهم يحصلون فقط على الإجابة من خلال الصوت.

حيث أنه وبسبب ذلك، زاد قبول أجهزة وأدوات البحث الصوتي مثل جوجل هوم وأمازون إيكو وأليكسا ومساعد جوجل وسيري وهواتف أندرويد وكورتانا أيضًا تدعم البحث الصوتي بشكل كبير وبالعديد من الأجهزة.

العوامل التي تدفع الأشخاص لاستخدام البحث الصوتي

وتشمل العوامل التي تدفع المستخدم لاستخدام البحث بالصوت بدلًا من البحث النصي هي:

الراحة والقدرة على استخدام اللغة الطبيعية.

يمكن للمستخدم بسهولة نطق 150 كلمة في الدقيقة أثناء البحث الصوتي، بينما تحتاج فقط إلى إدخال 40 كلمة في البحث النصي.

القدرة على استخدام لغة طبيعية أو لغة محادثة بدلًا من سلسلة من الكلمات الرئيسية الرسمية.

يوفر تجربة ممتازة للمستخدم وتظهر على شكل نتائج ذات صلة واضحة ومحددة، مقارنة بمجموعة من الروابط التي يجب على المستخدمين تصفيتها والاختيار من بينها.

يمكنك البحث عن أي شيء بالصوت أثناء إنجاز أي من المهمات أو البحث عن أي شيء أثناء القيادة.

أفضل الأجهزة التي تدعم البحث الصوتي

جوجل هوم

أمازون إيكو – أليكسا

مساعد جوجل

سيري – آيفون

هواتف أندرويد والأجهزة التي تعمل بهذا النظام

مايكروسوفت كورتانا

الفرق بين بحث الويب والبحث الصوتي

هناك بعض الاختلافات الرئيسية بين البحث باستخدام الويب والبحث الصوتي، لكن يعتبر الاختلاف الأكبر هو أن البحث الصوتي عبارة عن محادثة، وبالتالي من البديهي أن يكون البحث الصوتي يتكون من جمل أطول، لكن من منظور آخر، عمليات البحث على الويب موجزة بشكل كبير.

كما أنه عند استخدام بحث الويب، يقضي المستخدمون معظم وقتهم في البحث عن الكلمات الرئيسية الرسمية ويتركون لمحرك البحث خيار تحديد الهوية للمستخدم، فيعرض محرك البحث النتائج المشابهة للبحث، ويتنقل المستخدم عبر نتائج البحث واحدة تلو الأخرى حتى يتم العثور على المعلومات الصحيحة التي يريدها.

لكن هذا ليس موجودًا عند البحث الصوتي، حيث أنه يتم الحصول على إجابة صحيحة وواضحة في أسرع وقت ممكن.

تأثير البحث الصوتي على الظهور في نتائج البحث وتحسينات محرك البحث SEO

أولاً ، التصنيفات “العالية” للسيو SEO لم تعد كافية لتصدر نتائج البحث، حيث سيؤثر البحث الصوتي على الكلمات الرئيسية التي تحتاج إلى استخدامها والتحسينات التي تحتاج إلى إجرائها على الموقع والعوامل المتقدمة التي تتطلب العمل الكثير للحصول على الترتيب الأول لنتائج البحث الصوتي.

طرق تحسين البحث الصوتي للظهور في القوائم الأولى

1.تحديد الغرض من البحث

مثلاً فكر عن ماذا يبحث المستخدمون؟ ما هو الهدف النهائي الذي يرجونه من خلال هذا البحث؟ ما هو أكثر الأشياء التي يبحث عنها الأشخاص أثناء البحث الصوتي؟

أظهرت الدراسات أن 43٪ من المراهقين و 40٪ من البالغين يستخدمون البحث الصوتي للعثور على المسارات.

ويمكن أن تستنتج من هذه الدراسات أنك بحاجة إلى إدراج شركتك في “النشاط التجاري على جوجل” والتأكد من أن الأشخاص يمكنهم العثور على موقع الويب الخاص بك.

تأكد من أن موقع الويب الخاص بك يعرض رقم هاتفك وعنوانك بوضوح.

2.تأكد من سرعة الموقع الخاص بك

إذا كان الأشخاص يستخدمون البحث الصوتي، فذلك لأنهم مشغولون في القيام بأشياء أخرى وليس لديهم الوقت للجلوس وكتابة طلبات البحث. حيث أن البحث الصوتي يوفر الراحة، ووجد من أجلها، لكن ليس فقط لراحة المستخدم، لكن جوجل تعرض أولًا مواقع الويب التي يتم تحميلها بشكل أسرع من مواقع الويب الأخرى.

هذه طريقة أخرى لتحسين ترتيبك بين المواقع وجعله الأول.

هنا نذكر بعض النصائح لجعل موقع الويب الخاص أسرع أثناء التحميل:

استخدم ذاكرة التخزين المؤقت لموقع الويب.

تأكد من أن الملفات التي ترفقها هي ملفات مضغوطة.

تقليل وقت استجابة الخادم.

3.ركز على البحث المحلي

إذا كنت ترغب في جذب الانتباه والتصدر في نتائج البحث في البحث الصوتي، فمن المهم التركيز على البحث المحلي. هذا لأن 22٪ من عمليات البحث بالصوت تبحث عن محتوى يعتمد على الموقع.

أي أنه يجب عليك إجراء تحديد جغرافي صحيح واستعلامات دقيقة ومستندة إلى الأسئلة وتحديث Google My Business قد يمنحك تحسين لموقعك الجغرافي بعض النصائح الإضافية للتنافس مع غيرك.

فعندما يستخدم الأشخاص البحث الصوتي للبحث مثلًا عن المطاعم والحانات وما إلى ذلك بالقرب من موقعهم الحالي، فإن الكلمة الشائعة التي يمكنك استخدامها هي “بالقرب مني”.

4.سهولة الاستخدام

مستخدمو الأجهزة المحمولة هم الأكثر سيطرة على عمليات البحث؛ لذلك، فإن سهولة استخدام موقع الويب الخاص بك أمر مهم جدًا للمستخدمين الأجهزة المحمولة.

في الواقع، لقد جرب 60٪ من مستخدمي الهواتف المحمولة البحث الصوتي مرة واحدة على الأقل في العام الماضي، هذا يعني أن اللجوء إلى هذا البحث أصبح أكثر بكثير من أي وقت مضى، وقريبًا سيسيطر على جميع أساليب البحث الأخرى.

ليس هذا فقط، سواء كنت تدعم البحث عن طريق الكتابة أو البحث الصوتي، فإن أفضل التطويرات التي يمكنك اتخاذها هي تحسين موقعك على الويب وتسهيل استخدامه ليناسب أجهزة الجوال.

معلومات وإحصاءات عن البحث الصوتي