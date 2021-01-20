كوالكوم تطلق معالج سنابدراجون 870 بدعم تقنية اتصال الجيل الخامس

أعلنت شركة كوالكوم عن أخر معالجاتها الداعمة لتقنية اتصال الجيل الخامس 5G “سنابدراجون 870” الذي يعد نسخة محدثة عن معالج العام الماضي الرائد سنابدراجون 865.

يأتي المعالج الجديد بسرعة أداء أعلى من سابقه ومبني على تقنية تصنيع 7 نانو متر؛ ويعد خيارًا إضافيًا في سوق معالجات الجيل الخامس على غرار أخر معالجات الشركة الراقية سنابدراجون 888 المبني بتقنية تصنيع 5 نانو متر؛ كون الأخير يدعم فئة محدودة من هواتف الأندرويد الرائدة.

على نطاق بطاقات الرسومات المتوافقة يدعم سنابدراجون 870 بطاقة الشركة Adreno 650 ومودم X55 5G المستخدمة في نسخة 865؛ مع ترقية طفيفة على سرعة التردد البالغة 3.2GHz.

ووضحت كوالكوم أن أول الهواتف القادمة بالمعالج الجديد ستطرح في الربع الأول من العام الجاري 2021 من قبل ون بلس وموتورولا وهواوي وشاومي.

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المصدر

Engadget