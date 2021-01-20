فيروس كورونا يرفع مشاهدي نتفليكس إلى أكثر من 200 مليون مشترك

سببت حالة الإغلاق العام نمواً في مؤشرات كافة الخدمات الترفيهية حول العالم، ومن بين الرابحين كانت شبكة نتفليكس التي وصل عدد مشتركيها إلى 203,6 مليون مشترك مدفوع.

حصلت نتفليكس على 8.5 مليون مشترك جديد خلال الربع الرابع و 37 مليون مشترك جديد في 2020 وهو رقم قياسي جديد، وبلغت عائداتها السنوية 25 مليار دولار. وبحسب مدراء الشركة فإنها لم تعد بحاجة للاقتراض الخارجي لتمويل عملياتها اليومية وإنتاج الأعمال الفنية، حيث أن مواردها المالية أصبحت كافية.

وتعد نتفليكس مشتركيها لاسيما في الولايات المتحدة أنها ستطلق فيلم جديد على الأقل أسبوعياً أو أقل، وذلك بعد أن رفعت سعر الاشتراك في الخطة الأكثر طلباً من المستخدمين.

تدخل نتفليكس عامها الجديد بقوة وعائدات مالية ونمواً في المستخدمين، لكن كذلك زيادة في المنافسة، حيث أن منافسيها أصبح لديهم المزيد من المحتوى الأصلي مثل Disney Plus التي أصبح لديها 86 مليون مشترك و HBO Max التي ستعرض الأفلام بنفس يوم عرضها في صالات السينما.

المصدر:

IGN