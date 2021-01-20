جديد تطبيقات أندرويد DM Me لتحديد التطبيق المناسب لإرسال الرسائل تلقائيًا

واتساب “WhatsApp” تطبيق المراسلة الأكثر استخدامًا، ولكن في الآونة الأخيرة، يستكشف المستخدمين منصات تراسل أخرى مثل تيليجرام و سيجنال، وذلك بسبب التقلبات الأخيرة المتعلقة بتعديل سياسة الخصوصية في الواتساب.

DM Me هو تطبيق جديد يهدف إلى تسهيل إرسال الرسائل إلى الأشخاص الذين يستخدمون تطبيقات مختلفة، وذلك من خلال فتح المحادثة تلقائيًا في تطبيق يستخدمه كلا الشخصين، وللقيام بذلك، ما عليك سوى تحديد تطبيقات المراسلة المفضلة لديك وتعيين الأولويات عن طريق سحبها لأعلى أو لأسفل.

من جهته، يدعم تطبيق DM Me حاليًا كلٍ من واتساب وتيليجرام وكذلك سيجنال والتطبيق الافتراضي للرسائل القصيرة، على أن يدعم أيضًا وعبر لوحة الخيارات إمكانية إخفاء جهات الاتصال التي لم يتم تعيين تطبيق المراسلة لها.

أخيرًا، DM Me متاح لنظام أندرويد مجانًا مدعومًا بعملية شراء اختيارية داخل التطبيق بقيمة 2.49$ وذلك لدعم المطور وفتح المزيد من الأدوات الأخرى، على أن يكون متاح بالوقت الحالي للتسجيل المسبق، وقريبًا سيتم إطلاقه رسميًا وللجميع.