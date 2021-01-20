تحديث كروم يساعدك على اكتشاف كلمات مرورك الضعيفة لتحسينها

حتى اليوم ما زال هناك الكثير من المستخدمين الذين يعتمدون على كلمات مرور ضعيفة، غالباً مؤلفة من أرقام فقط، وهذا ما يهدد حساباتك بالوصول غير المسموح به وبالتالي تعرضك للعديد من التهديدات وتسريب البيانات، وجوجل تريد المساعدة عبر متصفح كروم.

في تحديث متصفح كروم الجديد بالإصدار رقم 88 فإنه من السهل التعرف على كلمات المرور التي ترى جوجل أنها ضعيفة وتم تخزينها في المتصفح، مع إمكانية تغييرها لتصبح أقوى.

كل ما يحتاجه منك الأمر الضغط على صورة الملف الشخصي من الزاوية اليمنى في الأعلى ومن ثم الضغط على أيقونة المفتاح.

كما يمكنك الوصول لنفس النافذة عبر إدخال الأمر chrome://settings/passwords في شريط العناوين.

بعدها ستجد نتائج فحص جوجل لعدد كلمات المرور الضعيفة والمواقع التابعة لها مع اسم المستخدم وخيار Change Passowrd لتغييرها من خلال الموقع الخاص بذلك.

وتوفر جوجل إمكانية إنشاء متصفح كروم كلمة مرور جديدة قوية تعتمد على مزيج من الأرقام والحروف والرموز، ولو سبق أن تم تسريب كلمة مرورك سابقاً فيخبرك جوجل بذلك لتغييرها أيضاً.

هذا التحديث وصل الآن إلى مستخدمي كروم على آيفون وأجهزة الكمبيوتر، ولاحقاً على أندرويد.

المصدر:

Google