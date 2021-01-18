منصة دوك – مكتبة فيديوهات سينمائية عالية الجودة لصانعي المحتوى ووكالات الإعلان

هل رغبت يومًا بالحصول على مقاطع فيديو ولقطات لمناطق أو مشاهد لا تستطيع الوصول إليها ومن الصعب التقاطها أو حتى كانت تكلفة ووقت التقاطها عاليتين؟ إذا مررت بتلك التجربة، فربما ستتجنبها مستقبلًا. حيث انطلق موقع ومنصة دوك الذي يوفر مكتبة ضخمة من الفيديوهات الجاهزة بأعلى جودة تستهدف المنتجين وصانعي الأفلام والمحتوى، وكالات الإعلان، وغيرهم ممن يرغبون بالحصول على فيديوهات مميزة.

يقول القائمون على منصة دوك بأن فكرة توفير منصة محلية سعودية متخصصة بصناعة الأفلام والإعلانات أصبح ضرورية في ظل نقص المحتوى الكبير ومقاطع الفيديو بروح سعودية وخليجية وعربية.

يقدم الموقع المحتوى ويعرضه بتصنيفات وجودة مختلفة، ويشير القائمون عليه بأن الهدف هو توفير أفضل جودة وأفضل لقطات بمواصفات سينمائية تلبي احتياجات المهتمين من الشبكات الاجتماعية وحتى السينما. وتتوفر هذه اللقطات من خلال عدد من صناع الأفلام والمصورين المحترفين.

ويشمل الموقع تصنيفات تشمل الفن العربي، الموسيقي، الخيل العربي، الجهات الحكومية بالعمل، الطب، الزراعة، والعمل، بالإضافة إلى فيديوهات متنوعة فنية جميع التخصصات والاستخدامات المطلوبة في المملكة العربية السعودية خاصة والمنطقة ككل بشكل عام.

وما يميز دوك عن غيره من المواقع، هو تقديمه اللقطات للمستخدمين من عدة زوايا وبسعر لقطة واحدة، أي أن بإمكانهم دمج اللقطات من جميع الزوايا وفقًا لمحتواهم ودون تكاليف إضافية.

ويمكن للمستخدمين الحصول على اللقطات التي يريدونها واستخدامها ضمن ترخيص الشراء، كما بإمكانهم حفظها على المنصة لإعادة الاستخدام في وقت لاحق ضمن نطاق الترخيص.