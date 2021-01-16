سامسونج تطلق سماعات Galaxy Buds Pro بميزات جديدة وسعر 200$

أطلقت شركة سامسونج سماعتها الاسلكية الجديدة “Galaxy Buds Pro” أثناء الحدث الرسمي للإعلان عن سلسلة جالكسي S21 مع تضمينها بالعديد من الميزات التحسينات.

حيث جاءت السماعات مع تصميم مختلف يدمج بين تصاميم سماعات الشركة السابقة Galaxy Buds Live وطرازي Galaxy Buds و+Galaxy Buds مع ميزة إلغاء الضجيج وجودة صوت أنقى ومع شكل أقل بروزاً من الأذن عند الإرتداء.

وقالت سامسونج أن سماعاتها الجديدة تأتي مع ثلاثة ميكروفونات لتمكين ميزة إلغاء الضجيج؛ إثنين في الخارج وواحد داخلي يمكنها خفض ضوضاء المحيط بنسبة تصل 99%؛ فيما يمكن التحكم في الخاصية حسب ما يراه المستخدم مناسبًا عبر مستويين عالي ومنخفض.

كما توفر السماعات أربعة مستويات للتحكم في الصوت المحيطي مما يجعل الأمر أسهل في تحديد المستخدم لما يود سماعه من المحيط الخارجي بعملية تدريجية وصولًا للعزل التام.

وتم تدعيم السماعة بخاصية التعرف على الصوت حيث تقوم بشكل تلقائي بالانتقال بين ميزة إلغاء الضحيح وإعددات الصوت المحيطي عندما يبدأ الشخص بالتحدث مع إمكانية التحكم في سرعة إعادة السماعات لإعداداتها السابقو قبل بدء المحادثة.

وتقدم Galaxy Buds Pro تجربة عالية الجودة أثناء إجراء المكالمات بعزل الضجيج والأصوات الخارجية غير المرغوب فيها عبر ميزة “VPU” والتي تستخدم الميكروفات الثلاث الموزعة فيها لتنقية الصوت.

بالإضافة للميزات السابقة تدعم السماعات إعدادت صوت 360 درجة عبر Dolby Head Tracking والتي يمكن بواسطتها الشعور بالاتجاه الصادر منه الصوت في تجربة متكاملة مع أجهزة الشركة التي تدعم الميزة ذاتها.

مقاومة الماء وعمر البطارية

وبالحديث عن مقاومة الماء تدعم السماعات معيار IPX7 والذي يعد الأعلى في مقاومة الماء في سماعات الشركة من هذه الفئة؛ حيث تحتمل المكوث تحت الماء لمدة 30 دقيقية على عمق 1 متر دون أي ضرر قد يلحق بها.

بالنسبة للبطارية وهو أمر مهم يتطلع إليه كافة المستخدمين زعمت الشركة قدرة سماعاتها على المكوث 5 ساعات متواصلة في ظل تفعيل إلغاء الضوضاء والأوامر الصوتية عبر Bixby؛ فيما يصل الوقت الإجمالي مع الحاوية إلى 18 ساعة. بينما في حال عدم تفعيل الخواص تصمد السماعات حتى ثمان ساعات ومع الحاوية إلى 28 ساعة.

السعر والتوفر في السوق

تتوفر السماعات حاليًا بثلاثة ألوان وهي: الأسود والفضي والبنفسجي ويمكن شرائها من موقع الشركة مباشرة بسعر 200 دولار أمريكي.

المصدر

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