Rovio تعود إلى جذورها بإطلاقها لعبة Angry Birds Journey

على مر السنين، شهدت لعبة الطيور الغاضبة “AngryBirds” العديد من الأشكال والأفكار، وبدأ كل شيء بلعبة مقلاع رائعة أكثر مما تتصور، ولكن بعد ذلك رأينا Rovio تعبث بلعبتها الأصلية وتُطلق نحو ثلاث عناوين لا ترتقي أبدًا للإصدار الأصلي، والآن يبدو أن الشركة تعود لجذورها مع إطلاقها عنوان آخر وجديد يحمل اسم Angry Birds Journey .

وفيه، تم إدخال سلسلة مقاليع “جمع مقلاع” أساسية، ويمكنك أدناه إلقاء نظرة قصيرة حول هذا العنوان، وكما تُلاحظ ترجع الشركة إلى ميكانيكا المقلاع تمامًا كما هو الحال مع العنوان الأصلي، وفيه ستقضي وقتك في إطلاق الطيور على الأبراج المكونة من الكتل والخنازير، وكونها لعبة ألغاز، فسوف تشعر بصعوبتها كلما تقدّمت في المراحل.

من ناحيته، أشارت Rovio بأن لعبتها Angry Birds Journey متاحة الآن كإصدار وصول مبكر ولكن جاهز للعب في بعض المناطق “الولايات المتحدة وفنلندا والسويد والدنمارك وكندا وبولندا”، مع عدم ذكرها أي معلومات حول متى ستوسّع الشركة الوصول إلى بقية العالم، ونحن نتوقع بأن يكون عاجلًا وليس آجلًأ.

أخيرًا، اللعبة بمثابة عنوان مجاني للعب، وهذا يستدعي الفهم بأنها ستكون مليئة بعمليات الشراء الداخلية والمخصصة بشكل أساسي لحزم من العملات داخلها والتي توفّر القدرة على التحمّل والمزيد من العناصر الأخرى.

المصدر:

Rovio .