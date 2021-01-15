تيك توك تتخذ المزيد من إجراءات الخصوصية والأمان الخاصة بالشباب

أعلنت شركة تيك توك عن تغيرات جديدة على سياسة الخصوصية والأمان الخاصة بالمستخدمين دون 18 عامًا، حيث وصلت إعدادات الخصوصية لجميع الحسابات المسجلة لمستخدمين بسن بين 13 و15 سنة لتصبح خاصة وشخصية. ما يعني بأنه بمجرد موافقة المستخدم على متابعة الشخص له فقط، يمكن لهذا الشخص مشاهدة مقاطع الفيديو التي ينشرها.

وتقول تيك توك حول ذلك: “ندرك في منصة تيك توك بأن حرية التعبير والإبداع هما أمر شخصي وخاص للغاية. ولهذا السبب تسعى المنصة إلى تمكين مجتمعها بمجموعة من عناصر التحكم المخصصة لإدارة حضورهم عبر الإنترنت. ونرى في تيك توك بأنه من الضروري تزويد الشباب، الذين يستهلون رحلتهم في العالم الرقمي، بإعدادات وضوابط خصوصية تناسب سنّهم”.

تهدف هذه الخطوة لمنح المستخدمين الصغار القدرة على اتخاذ قرارات مدروسة فيما يتعلق بخصوصيتهم واختيار من يرغبون بمشاركة المحتوى الخاص بهم معه، ويشمل ذلك حرية اختيار فتح حساباتهم للعامة. ومن خلال إشراك الشباب في جوانب الخصوصية منذ البداية، يمكن للمنصة مساعدتهم في اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن خصوصيتهم عبر الإنترنت.

تشمل تغيرات تيك توك على الخصوصية وفقًا لما نشرته، ما يلي:

تشديد القيود على خيارات التعليق على مقاطع الفيديو لمستخدمين دون سن 16 عامًا. ويمكن لهؤلاء المستخدمين الاختيار بين تفعيل التعليقات لـ “الأصدقاء” أو “لا أحد”. وتمت إزالة خيار فتح التعليق “للجميع”.

تغيير إعدادات مقاطع الفيديو الثنائية والمدمجة لتصبح هذه الميزات متوفرة فقط لحسابات المستخدمين بسن 16 عامًا وما فوق. وبالنسبة للمستخدمين بسن 16 و17 سنة، سيكون الإعداد الافتراضي لهاتين الميزتين مقتصرًا على الأصدقاء فقط.

السماح بتنزيل مقاطع الفيديو التي أنشأها مستخدمون بعمر 16 سنة وما فوق. ويمكن للمستخدمين الآخرين اتخاذ القرار حول السماح بتنزيل مقاطع الفيديو الخاصة بهم من عدمه، علمًا بأنه سيتم إيقاف هذه الميزة في الإعدادات الافتراضية للمستخدمين بعمر 16 و17 سنة، ويمكن لهم تفعليها حسب رغبتهم.

إيقاف خاصية “اقتراح الحساب على الآخرين” تلقائيًا للحسابات بعمر بين 13 و15 سنة.

يعد ضبط الإعدادات الافتراضية لدعم خصوصية المستخدمين خطوة مفيدة إلى الأمام ويوضح التزام تيك توك بالحفاظ على أمان المستخدمين الأصغر سنًا. تعتمد هذه التغييرات على التحديثات السابقة لتعزيز سلامة الشباب بما في ذلك: