لدى مالكي بكسل 2 يومان لإجراء نسخ مجاني بالجودة الأصلية على صور جوجل

من أكثر الامتيازات التي طالت سلسلة هواتف بكسل ، هي دعمها للنسخ الاحتياطي المجاني كامل الجودة في صور جوجل، ولكن مع مرور الوقت، رأينا القرارت الكبيرة بخصوص هذه الامتيازات، حيث حصل بكسل الأصلي على نسخ احتياطي بجودة أصلية غير محدودة، وأسقط بكسل 2 و 3 ذلك إلى ثلاث سنوات، وكل شيء من 3a إلى 5 لديه فقط نسخ احتياطي عالي الجودة أي مضغوط قليلاً.

وعند الحديث عن بكسل 2 أو 2 XL فإن الفترة الزمنية المخصصة شارفت على الانتهاء، وهذا الدعم على وشك أن يكون خبر كان، فإذا كنت أحد مالكي هذه السلسلة، فانتقل مباشرة إلى إعدادات تطبيق صور جوجل، ثم اضغط على النسخ الاحتياطي والمزامنة، وسترى إشعار يُوضّح أن مساحة التخزين المجانية للصور ومقاطع الفيديو كاملة الدقة تنتهي في 16 يناير.

هذا يعني أنه لا يزال هناك يومين للاستفادة من هذه الميزة والتأكد من تحميل جميع اللقطات وحتى مقاطع الفيديو بالجودة الكاملة والأصلية، وبعد التاريخ المذكور، لا يزال بالإمكان الاحتفاظ بنسخة احتياطية بالجودة الأصلية، ولكن سيتم احتسابها من سعة تخزين جوجل ون المحدودة، أو تخصيص التحميل بالجودة العالية والتي عادةً تكون مضغوطة ولكن جيدة.

أخيرًا، نجدر بالإشارة، أن جوجل قد أعلنت سابقًا عن سياسة جديدة خاصة بخدمتها صور جوجل، والتي ستدخل حيز التنفيذ في شهر يونيو من هذا العام، وفيها سيتم التخلص من النسخ الاحتياطي المجاني الغير محدود، ومع ذلك فإن مالكي بكسل أجمعين خارج هذه السياسة.

المصدر:

دعم جوجل.