سامسونج تكشف عن رقاقة إكسينوس 2100 مرفقة بمودم 5G وبسرعة 40% أعلى

كشفت شركة سامسونج في حدث خاص عن رقاقتها الجديدة “Exynos 2100” إكسينوس 2100 المبنية على معمارية ARM Cortex-X1 والتي تعد الأولى من الشركة مرفقة بمودم 5G والثانية من حيث تقنية التصنيع 5 نانو متر.

حيث تقدم معمارية ARM Cortex-X1 أداءً عاليًا بسرعة تردد للمعالج تصل 2.9 جيجاهيرتز وتزعم سامسونج أن سرعة المعالج أعلى بـ 30% من إكسينوس 990 في المهام متعددة النواة؛ حيث يضم 3 نوى A78 وأربعة A55 موفرة لاستهلاك الطاقة.

فيما أشارت الشركة إلى أن التحسينات الجديدة في الرقاقة إكسينوس 2100 تأتي مع سرعة أداء أعلى بنسبة 10% على نفس الاستهلاك من الطاقة مع كونها توفر الاستهلاك عن سابقاتها بنسبة 20%.

بالنسبة لوحدة معالجة الرسومات المستخدمة مع الرقاقة فهي Mali-G78 المصنعة بتقنية 14 نانومتر وتعطي قوة أداء 40% أعلى حسب الشركة؛ فيما يدعم المعالج مستشعر كاميرا حتى 200 ميجابكسل كنا قد تطرقنا له في تقرير سابق.

ويجدر بالذكر ان المعالج الجديد دخل عملية التصنيع الموسع مع النتائج القوية التي حققها أثناء التجارب ليكون منافسًا شرسًا في سوق الهواتف الذكية قد يفتح صفحة جديدة مغايرة عما كان عليه الوضع عند المقارنة بينه ومعالجات سنابدراجون من كوالكوم.

الجدول التالي يوضح الفروقات بين معالجات سامسونج وكوالكوم وهواوي:

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المصدر

gsmarena