CES2021: هاتف إل جي القابل للف قادم خلال العام الجاري

في الوقت الذي ازدادت فيه المنافسة في سوق الهواتف القابلة للطي وخصوصًا خلال الفترة الأخيرة؛ كانت التسريبات تتحدث عن سلوك شركة إل جي منحىً آخرًا بعملها على هاتف “قبل للف” مشابه لشاشتها القابلة للف التي سبق وأطلقتها ليصبح الأمر مؤكدًا اليوم.

حيث أعلنت الشركة الكورية في معرض CES2021 عن هاتفها القابل للف في فيديو ترويجي مدته خمس ثواني؛ مشيرةً إلى خطتها لطرح الهاتف في السوق خلال العام الجاري.

وعلق Ken Hong المتحدث الرسمي باسم الشركة في خضم المعرض والإعلان عن الهاتف القابل للف قائلًا ” تود إدارتنا إظهار المنتج حقيقًا في وقت دارت فيه الكثير من الإشاعات حول الهاتف القابل للطي”

مضيفًا ” حسب ما تم الإعلان عنه في معرض CES يمكنني القول أن الهاتف سيتم إطلاقه خلال العام الجاري”. فيما أكد مصدر مقرب من الشركة أن إل جي تعاونها مع شركة BOE الصينية لإنتاج الشاشات القابلة للف.

حيث عملت BOE على تزويد شركة هواوي بشاشات OLED لعدد من هواتفها وكذلك زودت شركة آبل بكمية قليلة من شاشات الآيفون المستخدمة في عمليات إصلاح الآيفون ما بعد البيع حسب موقع Nikkei Asia.