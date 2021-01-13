سناب تستحوذ على شركة خدمات تحديد الموقع “StreetCred”

استحوذت شركة سناب على شركة جمع بيانات الموقع الناشئة StreetCred والتي يقع مقرها الرئيسي في مدينة نيويورك الأمريكية.

وحسب موقع Techcrunch فإن مالكة تطبيق سناب شات ستبقي على أربعة من طاقم الشركة بما فيهم المؤسسين Randy Meech وDiana Shkolnikov حيث سيعملان على خريطة التطبيق ومنتجات الشركة الأخرى المرتبطة بالموقع.

حيث تهدف الشركة من خلال عملية الاستحواذ إلى تحسين خارطة سناب التي تتيح للمستخدمين عرض اللقطات العامة من مناطق بعينها ومشاركة الموقع بين الأصدقاء؛ فيما يبدو استثمار الشركة واضحًا في هذه الزاوية من خلال الاستراتيجية التي تتبعها لتوسيع نطاق الخدمات التي تقدمها الخارطة.

ففي الصيف الماضي أضافت المنصة شريط بحث مخصص لاستكشاف خارطة التطبيق كان له جل الأثر في زيادة تفاعل المستخدمين؛ حيث أعلنت الشركة أن الإضافة الجديدة تُستخدم من قبل 200 مليون شخص شهريًا.

كما دعمت الشركة منصتها بالعديد من الإضافات الأخرى المرتبطة ببيانات الموقع نذكر منها ” Local Lenses” التي تمكن المطورين من خلق واسقاط فلاتر وعدسات واقع معزز جغرافية على البيئة التي يتواجد فيها المستخدم.

ومن المتوقع أن تنعكس خبرة مؤسسي StreetCred إيجابيًا على تطبيق وخريطة سناب جالبة معها جملة من الميزات الجديدة حيث شغل Meech منصب المدير التنفيذي لـمنصة الخرائط مفتوحة المصدر Mapzen التابعة لسامسونج بينما تولت Shkolnikov مدير الهندسة في المنصة في نفس الفترة.

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المصدر

Techcrunch