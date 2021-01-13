سلسلة معالجات رسومات إنفيديا GeForce RTX 30 تصل إلى الحواسيب المحمولة

أعلنت شركة إنفيديا عن إطلاق وحدات معالجة الرسومات GeForce RTX 30 Series على أكثر من 70 طرازًا من الحواسيب المحمولة ضمن مجموعة NVIDIA Studio، بما في ذلك RTX 3080 و 3070 و 3060 جميعها مع معمارية NVIDIA Ampere.

سيبدأ سعر الأجهزة المحمولة الجديدة التي تضم الجيل الجديد من معالجات الرسومات من 999 دولارًا وسيرتفع بطبيعة الحال وفقًا لعتاد الجهاز، لكن سيضمن المستخدمون الجدد الحصول على زيادة كفاءة الطاقة بما يصل إلى ضعفين مقارنة مع الجيل السابق، وتسريع الأداء بشكل كبير وتقديم الجيل الثالث من تقنيات Max-Q لتصميمات نحيفة وخفيفة الوزن.

توفر وحدات معالجة الرسوميات الجديدة من سلسلة RTX 30 لأجهزة الحاسوب المحمول تجارب ألعاب مميزة بتتبع الأشعة في Cyberpunk 2077 وأهم العناوين الأخرى، وتمكن منشئي المحتوى من إنتاج صناعة محتواهم بأفضل جودة من خلال الأدوات المتاحة.

معالج رسومات إنفيديا GeForce RTX 3060 يصل في فبراير

بعد إطلاقها وحدات معالجة RTX 3070 وRTX 3080 وRTX 3090، أعلنت إنفيديا عن إضافة نسخة جديدة للعائلة تتمثل في GeForce RTX 3060 وبسعر يبدأ من 329 دولارًا.

أفضل الألعاب تضيف NVIDIA DLSS و Ray Tracing و NVIDIA Reflex

تقول إنفيديا أن مطوري وناشري الألعاب يتجهون إلى تقنيات الجيل الجديد المدعومة في معالجاتها الرسومية؛ مثل DLSS، تتبع الأشعة، و Reflex التي تضع معيارًا جديدًا في الألعاب. حيث يتم تشغيل 36 لعبة الآن بواسطة RTX، بما في ذلك لعبة Battle Royale.

تشمل الألعاب التي تضيف DLSS ما يلي:

Call of Duty: Warzone من Activision

Outriders من Square Enix و People Can Fly

لعبة Iron Conflict من لعبة Angela و Imperium Interactive Entertainment

Edge of Eternity من استوديو ميدغار

تشمل الألعاب التي ستضيف كلاً من تتبع الأشعة و DLSS:

Five Nights at Freddy’s: Security Breach from Steel Wool Studios

الوسيط من فريق Bloober

F.I.S.T.: Forged in Shadow Torch from TiGames and Bilibili

ألعاب تضيف تقنية Reflex:

Overwatch من Blizzard Entertainment

Tom Clancy’s Rainbow Six Siege من Ubisoft

مع إضافة هاتين اللعبتين الجديدتين، تدعم 7 من أفضل 10 ألعاب إطلاق نار تنافسية الآن Reflex.

خريطة Fortnite جديدة وتحد جديد للعبة Minecrafters مع GeForce RTX

أصدرت إنفيديا خريطة جديدة للعبة Fortnite تسمى RTX Morbid Madhaus وكشفت عن مسابقة “Minecraft مع RTX لـ Windows 10 Build Challenge”.

دعم Microsoft Flight Simulator

سلطت إنفيديا الضوء على قدرة وحدة معالجة الرسوميات الجديدة GeForce RTX 3080 للحاسوب المحمول في عرض تجريبي جديد لشاشة محاكي الطيران من مايكرسوفت Microsoft Flight Simulator والذي أظهر قدرات كبيرة أثناء العرض.