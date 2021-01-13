تعديل سياسة خصوصية واتساب يرفع مستخدمي تيليجرام إلى 500 مليون مستخدم نشط

شهدت خدمة تيليجرام قفزة سريعة في عدد المستخدمين الجدد إليها لتتجاوز بذلك عدد مستخدميها الإجماليين عتبة 500 مليون مستخدم نشط، وذلك بعد الجدل الدائر حول تعديل واتساب لسياسة الخصوصية الجديدة وإجبار المستخدمين إما بقبولها أو التخلي عن استخدام التطبيق، وهو ما فضّله ملايين الناس.

حسب المدير التنفيذي للشركة فإن التطبيق حصل على 25 مليون مستخدم جديد خلال الأيام الثلاثة الماضية فقط.

وبهذا يكون تيليجرام قد احتاج نحو سبعة أعوام للوصول إلى نصف مليار مستخدم، بالمقارنة مع واتساب الذي لديه ملياري مستخدم. إلا أن النمو المتسارع خلال السنوات القليلة الماضية نتيجة زيادة المزايا والاهتمام بالأمان والخصوصية، رفع من وتيرة عدد المستخدمين الجدد المنضمين إلى تيليجرام.

وتنوعت مصادر الزيادة الأخيرة في مستخدمي تيليجرام حيث كان 38% منهم من آسيا و 27% من أوروبا – على الرغم من عدم تطبيق سياسة خصوصية واتساب فيها – و 21% من أمريكا الجنوبية و 8% من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

25 مليون مستخدم جديد خلال 3 أيام يفوق بكثير المعدلات الطبيعية، حيث بالمقارنة مع العام الماضي فإن الخدمة تشهد نحو 1.5 مليون مستخدم جديد يسجل فيها يومياً.

يبدو أن واتساب استشعر بالخطر نسبياً وأصدر اليوم بياناً يحاول طمأنة المستخدمين حول آثار تطبيق سياسة الخصوصية الجديدة والتي وصفها البعض بالكاذبة، ومع ذلك يبقى التطبيق الأخضر متفوقاً بمراحل كبيرة على منافسه الأزرق من حيث عدد المستخدمين، حيث أن 500 مليون مستخدم إجمالي في تيليجرام هو عدد مستخدمي واتساب من الهند وحدها.