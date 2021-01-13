تطبيق سيجنال “Signal” يترأس قائمة المخططات على متاجر التطبيقات

منذ أن تم الإعلان رسميًا عن إطلاق تطبيق سيجنال “Signal” في عام 2014، اكتسب التطبيق شعبية بين المستخدمين، وتحديدًا الذين يهتمون بخصوصيتهم ويمتلكون وعيًا أمنيًا يُبعدهم عن باقي تطبيقات التراسل الأخرى، على رأسها الواتساب، وزادت شعبية التطبيق منذ أن تم منح فيس بوك “الشركة الأم لواتساب” مزيدًا من التحكم في بيانات المستخدمين.

وبعيدًا عن ذلك، يأتي سيجنال “Signal” بالكثير من المزايا الأمنية والتي تَصُبُّ في مصلحة المستخدمين، على رأسها، كل شيء في التطبيق مشفّر تشفيرًا تامًا، دعمه للمكالمات الصوتية والمرئية وحتى المكالمات الجماعية، ناهيك عن أداة التدمير الذاتي ومسح الرسائل لدى الجميع وهو بالمناسبة تطبيق مفتوح المصدر وغير ذلك الكثير من المزايا الأمنية الأخرى.

في هذه الأثناء، تصدر تطبيق التراسل قائمة المخططات على متجري جوجل بلاي وآب ستور في الكثير من البلدان حول العالم، وباقي البلدان الأخرى سوف تجده في المراكز الثلاثة الأولى، ولعل السبب في نهضة التطبيق، دعوة أغنى رجل في العالم “إيلون ماسك” إلى تحميل التطبيق، كذلك مؤسس تويتر “جاك ديروسي”، وغيرهم من دعاة الخصوصية.

أخيرًا، لا يكشف القائمون على تطبيق سيجنال “Signal” عدد المستخدمين سواء يوميًا أو شهريًا على خدمتهم، ومع ذلك، من المتوقع جدًا أن تكون هناك هجرة كبيرة من المستخدمين نحوه، ونحن بدورنا إذ ننصح بتجربة التطبيق لما هو قادم من مزايا فريدة من نوعها.