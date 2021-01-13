تصحيح ببجي 1.2 يأتي بتجربة فردية جديدة ووضع Runic Power وأكثر

عندما يتعلق الأمر بالتزام شركة PUBG Corporation بالتصحيحات والإضافات الجديدة لـ لعبتها ببجي “PUBG“، فلا يوجد جدول زمني تستقر عليه الشركة، حيث في ديسمبر لم يكن هناك أي تحديث، والآن هناك إضافات في إصدارها PUBG 1.2 بما في ذلك محتوى جديد يستمتع به الجميع، ووضع Runic Power الذي يُمكّن اللاعبون من الاختيار من بين ثلاث مهارات جديدة، إلى جانب أسلحة وخيارات جديدة والعديد من التحسينات.

وعبر المقطع الدعائي أدناه، يُقدّم تصحيح PUBG 1.2 عددًا كبيرًا من المحتوى الجديد لاستكشافه، ولعل الإضافة الأبرز هو وضع Runic Power الجديد والقادم لتعزيز القدرات الفريدة التي ستكون مفيدة في المعركة.

وبدءًا من اليوم، يتوفّر الفصل الأخير للاعبين، ويطلق عليه Metro Royale: Honor، وفيه سيتم إعادة تعيين التصنيفات والمخزون في Metro Royale، مع الاحتفاظ بـ Fame و NPC المفضلين، حتى أن هناك نظام شرف جديد من شأنه أن يمنح اللاعبين القدرة على تكديس Honor من أجل فتح حزم صوتية وأزياء ومكافآت جديدة.

أما بالنسبة للأسلحة، فهناك بندقية هجومية جديدة تستخدم ذخيرة عيار 5.56 ملم وهي تدعم 25 طلقة لكل مخزن، لتكون بندقية مثالية للقتال من مسافة قريبة، وطبعها تدعم الكماليات من مناظير وأكثر من ذلك بكثير.

وفيما يتعلق بالتحسينات في لعبة ببجي ، فهناك تحسين في أداء Cheer Park وتقليل حجم تنزيلات الموارد بشكل كبير إلى جانب دعم التنزيل في الخلفية، أخيرًا وكالعادة، سيتم إصدار المزيد من المحتوى مع إطلاق الموسم الأخير، وهذا يعني أنه يمكن للاعبين توقع وصول وضع Power Armor الجديد في بداية شهر فبراير، حيث سيقومون بجمع وتجهيز قطع الدروع القوية في محاولة لإلغاء قفل Dragon’s Breath Grenade/ لذلك هناك بالتأكيد المزيد من المحتوى الذي نتطلع إليه الشهر المقبل.

المصدر:

PUBG Mobile .