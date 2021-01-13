أسوس تطلق ثلاثة حواسب للألعاب من سلسلة ROG بتصاميم ومزايا مبتكرة

ضمن مشاركتها في معرض CES للإلكترونيات، كشفت أسوس عن ثلاثة حواسب جديدة مخصصة للاعبين من سلسلة ROG تتميز ببعض الخصائص الجديدة كلياً مثل شاشة بتردد 360 هرتز لأول مرة في حاسب محمول.

ROG Flow X13

يأتي الحاسب بالقياس الصغير 13 بوصة ومزود بمعالج تصل إلى AMD Ryzen 9 5980HS وبطاقة رسوميات NVIDIA GeForce GTX 1650. تساعد وحدة المعالجة المركزية الموفرة للطاقة على إطالة عمر البطارية ، مما يمنح Flow X13 ما يصل إلى 10 ساعات من اللعب بشحن كامل. كما أنه يأتي مع شاحن USB-C PD خفيف الوزن بقوة 100 واط يمكنه شحن بطارية فارغة بنسبة 60٪ في 39 دقيقة فقط.

يتميز Flow X13 بتصميم قلاب يسمح بانقلاب الشاشة 360 درجة للاستخدام في سيناريوهات مختلفة.

يتوفر الكمبيوتر المحمول بشاشة من خيارين إما FHD 120 هرتز أو بدقة 4K بزجاج Corning Gorilla القوي وتتميز بتصميم ضيق الإطار ودعم إدخال اللمس والقلم.

يتمتع كلا خياري الشاشة بنسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 16:10، ويدعمان Adaptive-Sync وشهادة Pantone للحصول على دقة ألوان رائعة. وتقنية صوت Dolby Atmos لصوتًا نقيًا غامرًا.

بالإضافة إلى ذلك، يضمن إلغاء الضوضاء ثنائي الاتجاه بالذكاء الاصطناعي اتصالاً واضحًا داخل اللعبة ويتم تشغيله بواسطة معالج ليكون له تأثير ضئيل على أداء الألعاب. يمكن إقران Flow X13 مع XG Mobile ، وحدة معالجة رسومات خارجية مزودة برسومات NVIDIA GeForce RTX 3080.

يمنح XG Mobile Flow X13 براعة رسومية تعادل منصات الألعاب كاملة الحجم. يدعم وصلة كرت الشاشة الخارجية سرعة نقل 63 جيجابت في الثانية لجعل من تعدد الاستخدامات و إنشاء المحتوى وألعاب AAA والعمل أثناء التنقل أمراً سهلاً، فضلاً عن الألعاب القوية في المنزل.

يشتمل XG Mobile أيضًا على منفذ USB 3.2 Gen 2، والذي يغذي محور الإدخال / الإخراج باتصال إضافي ، ومحول تيار متردد مدمج بقوة 280 واط ، والذي يدعم كلاً من XG Mobile و Flow X13 بحيث لا يحتاج المستخدمون إلى حمل طاقة إضافية او محول طاقة. تم ضبط نظام التبريد في Flow X13 بدقة للحصول على أداء عالٍ في هيكل صغير.

ROG هي أول من قام بتبريد معالجات AMD بالمعدن السائل في أجهزة الكمبيوتر المحمولة ذات الإنتاج الضخم. يحتوي Flow X13 على ثلاث مبددات حرارة ومنافذ مروحة، ومراوح Arc Flow جديدة تعمل على تحسين تدفق الهواء بنسبة تصل إلى 15٪ دون زيادة الضوضاء.

تضمن الوحدة الحرارية ذاتية التنظيف أيضًا أداءً موثوقًا بمرور الوقت. تقدم ROG أوضاع تشغيل متعددة بحيث يمكن للمستخدمين ضبط نظام التبريد لمتطلبات مختلفة.

ROG Zephyrus Duo 15 SE

يتميز حاسب Zephyrus Duo 15 SE بشاشة ROG ScreenPad Plus الجديدة لمنح اللاعبين ميزة شاشة ثانوية لمزيد من المساحة القابلة للاستخدام على الشاشة للألعاب والمهام الإنتاجية.

ترفع شاشة ScreenPad Plus بضع درجات عند فتح شاشة الكمبيوتر المحمول لمنح المستخدم زاوية مشاهدة مريحة. يتم تشغيل Zephyrus Duo 15 SE فائق النحافة بواسطة ما يصل إلى AMD Ryzen 9 5900HX CPU ورسوميات NVIDIA GeForce RTX 3080 تأتي مع شاشة عرض بتردد 120 هرتز بدقة 4K مع تغطية مساحة ألوان Adobe RGB بنسبة 100٪ أو شاشة 300 هرتز FHD مع وقت استجابة 3 مللي ثانية وتغطية مساحة ألوان 100٪ sRGB.

تم التحقق من صحة كلتا اللوحتين بواسطة PANTONE وتتميزان بتصميمات رفيعة الحواف وتقنية Adaptive-Sync يمكن للاعبين استخدام لوحة ScreenPad Plus الثانوية لتصفح الويب، وقراءة رسائل البريد الإلكتروني، والدردشة عبر تطبيقات المراسلة الفورية، أو لبث اللعب أو تسجيله.

عملت ROG مع المطورين للحصول على محتوى تفاعلي إضافي على الشاشة الثانوية، بالإضافة إلى الشراكة مع XSplit Gamecaster للسماح للاعبين بمراقبة البث أثناء اللعب على الشاشة الرئيسية.

بالإضافة إلى ذلك، عملت ROG مع Adobe للحصول على أدوات إنشاء محتوى إضافية لبعض برامجها الإبداعية. توفر ميزة إلغاء الضوضاء المدمجة بالذكاء الاصطناعي ثنائية الاتجاه اتصالًا واضحًا، بينما توفر السماعات التي تمت ترقيتها صوتًا واضحًا وغنيًا.

يمنح نظام Dolby Atmos المستخدمين جودة صوت استثنائية عند الاستماع إلى الموسيقى، فضلاً عن توفير صوت دقيق ثلاثي الأبعاد للسماح للمستخدمين بتحديد مصدر الأصوات داخل اللعبة يسمح نظام التبريد Active Aerodynamic System Plus (AAS +) الذي تمت ترقيته بتغذية المزيد من الطاقة إلى المعالج الرئيسي ومعالج بطاقة الرسوميات دون زيادة مستويات الضوضاء.

يوفر التصميم مدخلًا للهواء أسفل الشاشة الثانوية للمساعدة في التبريد. تتميز بمراوح Arc Flow الجديدة التي تزيد من تدفق الهواء بنسبة 13٪ مقارنة بالجيل السابق، وتنقل الحرارة من وحدة المعالجة المركزية AMD بمركب حراري معدني سائل ، وتستخدم خمسة أنابيب حرارية وأربعة مبددات حرارة مع مساحة سطح أكبر.

ROG Strix SCAR 17

هو مركز ألعاب قوي يمكن تخصيصه بما يصل إلى بطاقة رسومات GeForce RTX 3080 وبمعالج تصل إلى AMD Ryzen 9 5900HX يحتوي على ذاكرة DDR-3200 MHz ثنائية القناة تصل إلى 64 جيجابايت ويتميز بمراوح جديدة وتبريد معدني سائل. تم تصميم SCAR 17 ليكون أفضل حاسب للرياضات الإلكترونية المحمولة، ويوفر صورًا فائقة السرعة على أسرع شاشة كمبيوتر محمول في العالم 360 هرتز بدقة FHD مع وقت استجابة 3 مللي ثانية ،أو بجودة WQHD 165 هرتز DCI-P3مع جودة ودقة عالية للألوان.

يحتوي كلا الخيارين على تقنية Adaptive-Sync ، عمل مهندسو ROG على تقليل حجم الإطار لتقديم نسبة شاشة أكبر إلى الجسم لألعاب أكثر متعة. و يتميز SCAR 17 بتصميم متناسق وبتقنية Dolby Atmos لمنح اللاعبين ميزة تنافسية، مما يسمح لهم بتحديد مصدر الضوضاء داخل اللعبة بدقة مثل خطوات الأقدام أو إطلاق النار.

تعمل ميزة إلغاء الضوضاء ثنائية الاتجاه المدمجة بالذكاء الاصطناعي على تصفية الضوضاء المحيطة للحصول على اتصال فائق الوضوح داخل اللعبة، حتى عند اللعب في البيئات الصاخبة.

توفر البطارية الأكبر حجمًا بقدرة 90 واط في الساعة الآن ما يصل إلى 12 ساعة من تشغيل الفيديو بشحنة واحدة، مع دعم الشحن السريع والتوافق مع محولات طاقة USB من النوع C بقدرة 100 واط.

تتميز لوحة المفاتيح الميكانيكية البصرية لـ SCAR 17 بإضاءة RGB لكل مفتاح، ومسافة انتقال 1.9 مم للمفاتيح، وتأخير تنبيط صفري للمدخلات شبه الفورية. تعد لوحة الماوس أيضًا أكبر بنسبة 85٪ من تلك الموجودة في الطراز السابق ، مما يسهل استخدامها أثناء التنقل.

يعد SCAR 17 أكثر إحكاماً من سابقه، ويشتمل هذا التصميم الجديد أيضًا على شريط إضاءة RGB عالي الكثافة حول الحافة الأمامية للهيكل، وشريط إضاءة إضافي أسفل الشاشة، ومجموعة من ثلاثة أغطية مفصلات قابلة للتبديل من قبل المستخدم وخط عريض.

يستخلص نظام التبريد المكرر ذروة الأداء من SCAR 17 مع خفض مستويات الضوضاء بمقدار 3 ديسيبل مقارنة بالجيل الأخير. تشمل التحسينات استخدام مركب حراري سائل معدني على وحدة المعالجة المركزية AMD ، ومراوح Arc Flow جديدة مع رؤوس شفرات خاصة تقلل الاضطراب بنمط موجة ديناميكية هوائية ونظام تبريد ذاتي التنظيف أكثر كفاءة.