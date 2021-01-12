لينوفو تكشف عن أجهزة جديد من عائلة ThinkPad يتقدمها ThinkPad X1 Titanium Yoga

كشفت شركة لينوفو اليوم ضمن معرض CES 2021 عن أحدث حواسيبها المحمولة من سلسلة ThinkPad، والتي تضم ThinkPad X1 Titanium Yoga وThinkPad X12 وThinkPad X1.

وسيدعم الحاسوب المحمول ThinkPad X12 قابلية الفصل بوجود معالجات إنتل Core vPro من الجيل الحادي عشر، فيما ستوفر X1 وX1 Yoga تصميم Carbon وستأتي بتقنية Dolby Voice مع حلول Smart Dock.

ويُعد جهاز ThinkPad X1 Titanium Yoga أنحف حاسوب في سلسلة ThinkPad على الإطلاق. ويمتاز بغلاف من التيتانيوم كما هو واضح من اسمه ويأتي بسماكة نحو 11 مم، ويمتلك شاشة منخفضة استهلاك الطاقة مقاس 13.5 بوصة وبنسبة عرض إلى طول 3:2. ويتميز الجهاز بدعم Dolby Vision HDR ونظام مكبرات الصوت Dolby Atmos.

على نفس الجانب، حصلا كل من ThinkPad X1 Carbon Gen 9 وX1 Yoga Gen 6 المحمولين على إعادة تصميم بالكامل ليوفرا تجارب مستخدم محسّنة مبنية على شاشات بنسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 16:10 مع ميزة الضوء الأزرق المنخفض وقارئ بصمة الإصبع المدمج مع زر التشغيل وتجربة ComputerVision Experiences (CVx) المدعمة بمستشعر الكشف عن التواجد البشري لتحسين الأمان وسهولة الاستخدام.

مجموعة لينوفو الجديدة تحصل على تقنية Dolby Voice 2 أولًا

وبانضمامهما إلى الأجهزة المزودة بنظام صوت وصورة Dolby Vision وDolby Atmos، يعد كل من X1 Carbon وX1 Yoga أول الحواسيب المحمولة في العالم التي تدعم تقنية Dolby Voice2 التي توفر تجربة مؤتمرات فائقة وواقعية تقلل من إجهاد المستمع وتوفر صوت واضح بشكل مذهل يجعل الاجتماعات أكثر إنتاجية. وتنضم الطرازات الجديدة إلى X1 Fold الرائد وX1 Nano الخفيف الذين تم الإعلان عنهما في شهر سبتمبر الماضي لإكمال محفظة ThinkPad X1 المتميزة والمعززة3 لتشغيل تقنية 5G.

أما حاسوب ThinkPad X12 المحمول والقابل للفصل، الذي يجمع بين مزايا الحاسوب المحمول ذو الأداء العالي ومرونة الجهاز اللوحي القابل للفصل بمقاس 12.3 بوصة. وتدعم شاشته المحمية بزجاج Corning Gorilla Glass Lenovo Precision الاختياري قلم Lenovo Digital Pen وتتيح لوحة المفاتيح ذات الإضاءة الخلفية الانتقال السلس بين الأوضاع المختلفة.

وستوفر أجهزة لينوفو منافذ ThinkPad Thunderbolt 4 السريعة ومنافذ وUSB-C Universal والتي صممت لتوفير حل للمنافذ التي يحتاجها المستخدم في سيناريوهات العمل المختلفة والمتزايدة من أي مكان، وتتيح المنافذ الجديدة الكشف الصامت عن تحديثات البرامج وتنزيلها وتثبيتها. وتعمل المنافذ الذكية التي يتم تشغيلها بواسطة خدمات مايكروسوفت السحابية Azure Sphere على تحسين الوظائف بشكل أكبر من خلال توفير إمكانات التحديثات وإدارة الجهاز ومراقبة حالة المنفذ عن بُعد دون مقاطعة إنتاجية المستخدم النهائي ودون الحاجة إلى توصيل الحاسوب.